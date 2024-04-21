На Земле неделю свирепствовала магнитная буря: в апреле будет еще один удар

На Земле более недели, с 14 по 21 апреля, свирепствует магнитная буря. Еще одна магнитная буря ожидается во вторник, 23 апреля, однако она будет не сильной.

Об этом свидетельствуют данные приложения Meteoagent. Геомагнитные бури распределяются по уровню мощности, определяемой с помощью К-индекса, который может колебаться от 2 до 9. Чем выше значение К-индекса, тем сильнее буря и возможные последствия, включая влияние на людей и технику.

Так, в течение 16, 19 и 20 апреля солнечные возмущения достигали 6 баллов по К-индексу, что считается сильной бурей.

В воскресенье, 21 апреля, и во вторник, 23 апреля, предполагаются активность на Солнце с К-индексом 4 балла – это магнитные бури умеренной силы. Больше магнитных бурь в апреле не предполагается. Следующая значительная магнитная буря ожидается уже 12 мая.

Как влияют на человека магнитные бури?

Магнитные бури могут влиять на человека разными способами из-за возмущения магнитного поля Земли, вызванного солнечными вспышками.

Однако влияние этих бурь на человека еще не полностью исследовано учеными.

Основные возможные последствия магнитных бурь для людей включают:

Физические симптомы : Магнитные бури могут вызвать головную боль, головокружение, тошноту, слабость, нарушение сна, изменение аппетита, повышение температуры тела и повышенное давление.

Психологическое воздействие Некоторые люди могут испытывать психологический стресс или возбуждение во время магнитных бурь.

Воздействие на эмоциональное состояние: Люди могут испытывать изменения в настроении, тревоге или раздражении во время активности магнитных бурь.

Влияние на здоровье сердца: Есть некоторые исследования, указывающие на возможную связь между магнитными бурями и ухудшением состояния сердца.

Магнитные бури могут приводить к нарушениям сна и неспособности к отдыху.

Хотя некоторые люди могут ощущать это влияние, большинство людей переносят магнитные бури без значительных последствий для здоровья.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле специалисты ожидают четыре периода, когда на Солнце будут продолжаться возмущения. В эти дни Землю накроют магнитные бури, причем последние в месяце бури будут достаточно мощными.

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