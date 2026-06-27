На Закарпатье во время движения загорелся дизель-поезд, пассажиров эвакуировали. Фото

В субботу, 27 июня, в Тячевском районе Закарпатской области во время движения загорелся локомотив пригородного дизель-поезда. Инцидент произошел в поселке Солотвино после обеда, четверо пассажиров были эвакуированы.

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Об этом рассказали в Главном управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области. Спасатели получили информацию о том, что произошло возгорание в поезде сообщением Солотвино – Королево.

На место происшествия прибыли пожарные из города Тячев, поселка Великий Бычков и Центра безопасности граждан Солотвинской территориальной громады. В 12:32 они локализовали пожар площадью 25 кв. м, а в 13:12 полностью ликвидировали его.

Четырех пассажиров, находившихся в вагонах, еще до прибытия спасателей эвакуировали машинисты. Вследствие пожара никто не пострадал.

"Пожар не повлиял на график движения поездов, поэтому задержек других поездов нет", – сообщили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, возле станции Бялосливе в Великопольском воеводстве Польши 25 июня столкнулись два пассажирских поезда. Известно о пострадавших: трем людям оказали неотложную медицинскую помощь на месте происшествия, еще пятерых доставили в ближайшую больницу для обследования.

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