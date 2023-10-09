На Закарпатье произошло землетрясение: в домах шатались люстры. Видео

В Закарпатской области Украины вечером 9 октября зафиксировали землетрясение магнитудой в 4,5 балла. Его почувствовали жители всего региона, а в западной части в некоторых квартирах зашатались люстры и потрескался потолок в домах.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, проинформировали на официальном Telegram-канале администрации. По его словам, спасатели проверяют возможные повреждения инфраструктуры и жилых секторов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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По предварительной информации, эпицентр землетрясения находился в Словакии, вблизи населенного пункта Гуменне.

Также толчки ощущались во Львове. Данные подтвердил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. По его словам, покачивания ощущались в основном на верхних этажах.

"Произошло землетрясение. Эпицентр – в Словакии. В эпицентре оно было магнитудой до 5 баллов по шкале Рихтера. У нас – ниже. Больше информации позже", – написал он.

Позже в отделе сейсмичности Карпатского региона Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины отметили, что эпицентр землетрясения – в селе Новая Келча в Словакии. Магнитуда 5 баллов. Время – 21:23. На линию 101 поступило 15 сообщений от населения о толчках без негативных последствий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Афганистане в субботу, 7 октября, произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. Предварительно известно о 2445 погибших, более тысячи домов разрушены, люди оказались под завалами.

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