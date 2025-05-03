На выходные Украину накроет сильная магнитная буря: когда закончится и что делать метеозависимым

На выходные, 3 и 4 мая, Украину накроет сильная магнитная буря. В частности, 3 мая солнечная активность достигнет К-индекса 4.8, что означает сильный уровень магнитной бури – красный.

Видео дня

Об этом сообщает ресурс Meteoagent. 4 мая прогнозируют магнитную бурю среднего уровня с К-индексом 3.67, то есть желтый уровень.

Стоит отметить, что природное явление длится уже несколько дней, и достигало 2 мая высокого пика с К-индексом 7. В субботу красный уровень бури еще будет держаться, а в воскресенье фактически пойдет на спад. Однако через два дня, а именно 6 мая, магнитная буря снова вернется.

Метеозависимые люди могут ощущать бурю даже если она не достигает слишком высокого уровня, так что их самочувствие может значительно ухудшиться.

В преддверии усиления природного явления медики советуют позаботиться о своем самочувствии: обеспечить полноценный сон, скорректировать питание (исключить жирную, острую пищу, алкоголь и кофе), а также избегать нервного напряжения и стрессов.

Как облегчить влияние магнитных бурь на организм:

– настройте режим сна и питания;

– высыпайтесь достаточно, употребляйте здоровую пищу;

– ограничит потребление острого, соленого, жирного, алкоголя и кофе;

– пейте травяные чаи и достаточное количество воды;

– чаще бывайте на свежем воздухе, избегая длительного пребывания под прямым солнцем;

– делайте легкие физические упражнения для улучшения самочувствия и бодрости;

– старайтесь избегать конфликтов и стрессовых ситуаций;

– людям с хроническими заболеваниями следует больше отдыхать и иметь под рукой необходимые медикаменты;

– контрастный душ утром поможет взбодриться, а вечерняя ванна – расслабиться.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, на выходные, 3 и 4 мая, в Украине ожидаются опасные метеорологические явления. Так, в некоторых областях будут преобладать штормовой ветер, грозы и заморозки. Порывы ветра местами достигнут 15-20 метров в секунду.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!