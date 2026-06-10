Над отдельными дорогами Волынской области будут установлены защитные антидроновые сетки. Речь идет о территориях, возле которых пролегает граница Украины с Беларусью; среди них – Шацкая поселковая община.

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Об этих мерах безопасности сообщил и.о. начальника Волынской ОГА (ОГА) Роман Романюк. 8 июня он провел встречу с руководством ОТГ, во время которой обсудил ряд вопросов, в частности ситуацию на границе и угрозу возможных провокаций со стороны РБ. Об этом сообщается на сайте Шацкой поселковой тергромады.

На Волыни продолжают укпипливать приграничье

Чиновник подтвердил, что на Волыни внедряются меры по усилению защиты приграничных территорий. По его словам, риски со стороны соседнего государства остаются, поэтому область "продолжает системно готовиться к любым возможным вызовам".

Из заявления Романюка следует, что сетками прикроют некоторые дороги не только в Шацкой общине.

"Он отметил, что подготовка оборонительных рубежей на Волыни началась еще задолго до полномасштабного вторжения. Сегодня в области обустроены инженерные заграждения, укреплены оборонительные позиции, а также реализуются новые меры безопасности. Одним из них станет установка антитронових сеток на отдельных участках дорог, определенных и на территории Шацкого общины ", – сообщила пресс служба.

"Мы должны быть максимально готовыми к любому развитию событий. Волынь сегодня является одной из лучше подготовленных пограничных областей Украины, и эту работу необходимо продолжать", – сказал Романюк.

Как писал OBOZ.UA:

– В Государственной пограничной службе Украины предупреждали о возможных провокациях со стороны Беларуси в направлении Киева и западных областей. В то же время (по состоянию на начало июня) признаков формирования ударной группировки на границе зафиксировано не было.

– Бывший спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что возможное нападение РБ на Украину станет катастрофой для Александра Лукашенко.

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