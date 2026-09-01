На Волыни школьный автобус столкнулся с автомобилем "Укрпочты": пострадали подростки. Фото

Авария произошла на повороте в Луцком районе Волынской области. В результате столкновения школьного автобуса "Богдан" и автомобиля "Citroen Berlingo" двое несовершеннолетних получили травмы.

Видео дня

Другие участники ДТП не пострадали. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью полиции Волынской области.

Что известно об аварии

Столкновение произошло на повороте. В ДТП попали школьный автобус "Богдан" и автомобиль "Citroen Berlingo", принадлежащий "Укрпочте".

В салоне школьного автобуса на момент аварии находились четверо 16-летних подростков и двое взрослых.

Двое несовершеннолетних получили травмы. В настоящее время они проходят медицинское обследование.

Остальные участники дорожно-транспортного происшествия, по предварительной информации, не пострадали.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Правоохранители проводят осмотр места происшествия и собирают необходимые материалы.

Недавно в Житомирской области, недалеко от Коростеня, произошло ДТП со смертельным исходом. В аварии погибли известная украинская журналистка, главный редактор издания "Фокус" и бывший главный редактор Пятого канала Мария Скибинская, а также ее мать.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Вышгородском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения машин пострадали трое детей и один взрослый.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!