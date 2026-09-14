На Волыни мобилизовали мужчину, признанного непригодным к военной службе, он обратился в суд: чем все закончилось

На Волыни мобилизовали мужчину, которого еще до полномасштабного вторжения РФ ВЛК признала негодным к военной службе и исключила из воинского учета. После повторного осмотра его признали годным и направили в воинскую часть, однако мужчина обжаловал мобилизацию в суде.

Видео дня

Суд признал действия ТЦК незаконными и обязал воинскую часть уволить истца со службы. Об этом говорится в решении Волынского окружного административного суда.

Детали дела

Как следует из судебных материалов, в 2020 году ВЛК признала мужчину, у которого были проблемы со здоровьем, негодным к военной службе и исключила его из воинского учета. Однако, по словам истца, 23 апреля 2026 года в Луцке его задержали неизвестные на автомобилях с иностранными номерами и доставили в ТЦК.

Там у него изъяли документы, подтверждающие негодность к службе и исключение из воинского учета, в частности временное удостоверение военнообязанного и справку ВЛК от 13 сентября 2022 года.

Истец утверждал, что его задержание и доставка в ТЦК произошли без составления административных протоколов. В тот же день мужчина прошел повторную ВЛК, которая признала его годным к службе, после чего его направили в воинскую часть.

Решение суда

Рассмотрев материалы дела, суд встал на сторону истца и признал незаконным его призыв во время мобилизации.

Также суд отменил справку ВЛК от 23 апреля 2026 года о годности мужчины к службе и приказ ТЦК о его мобилизации и направлении в воинскую часть. Воинскую часть обязали уволить истца со службы и исключить его из списков личного состава.

Кроме того, с ТЦК в пользу мужчины должны взыскать 8 993,60 грн судебных издержек. Решение можно обжаловать в течение 30 дней.

Напомним, Деснянский районный суд Чернигова отменил постановление ТЦК о штрафе в размере 17 тысяч гривен, наложенном на военнообязанного за неявку по повестке. Мужчина обжаловал решение, заявив, что фактически не получал повестку.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что на Волыни мобилизовали мужчину, который был признан непригодным к прохождению службы. Еще в 2007 году гражданина исключили из воинского учета из-за патологий сердечно-сосудистой системы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!