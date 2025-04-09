На Украину надвигаются метели: синоптик предупредила о погодном 'ударе' и назвала дату. Карта

В четверг, 10 апреля, в Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий. Атмосферные фронты принесут снег, сильный ветер и кратковременные вьюги.

Видео дня

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко. В большинстве регионов страны кроме востока и Днепропетровщины будет снег, а на дорогах будет образовываться скользкая поверхность.

В восточных областях и на Днепропетровщине возможны дожди и мокрый снег.

Ночью в Украине ожидаются заморозки от 0 до 4 градусов. В течение дня температура воздуха в разных областях будет варьироваться: на севере будет от +1 до +4 градусов, на западе – +3 до +7, в центре – +2 до +6, а в южной части температура поднимется до +5-9 градусов. На востоке она может достигать +5-10 градусов.

Ветер будет северный, порывистый, а на востоке страны – юго-западный с порывами до 15-20 м/с.

В Киеве 10 апреля ожидается мокрый снег, на дорогах будет снеговая каша. Температура в столице днем будет держаться от +1 до +3 градусов. Ночью ожидаются заморозки до 0-2 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украину после значительного похолодания наконец-то вернется тепло, однако его нужно подождать до Вербного воскресенья, а именно до 13 апреля. В ночь на 9 апреля еще будет прохладная погода.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!