На Украину надвигаются метели: синоптик предупредила о погодном "ударе" и назвала дату. Карта
В четверг, 10 апреля, в Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий. Атмосферные фронты принесут снег, сильный ветер и кратковременные вьюги.
Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко. В большинстве регионов страны кроме востока и Днепропетровщины будет снег, а на дорогах будет образовываться скользкая поверхность.
В восточных областях и на Днепропетровщине возможны дожди и мокрый снег.
Ночью в Украине ожидаются заморозки от 0 до 4 градусов. В течение дня температура воздуха в разных областях будет варьироваться: на севере будет от +1 до +4 градусов, на западе – +3 до +7, в центре – +2 до +6, а в южной части температура поднимется до +5-9 градусов. На востоке она может достигать +5-10 градусов.
Ветер будет северный, порывистый, а на востоке страны – юго-западный с порывами до 15-20 м/с.
В Киеве 10 апреля ожидается мокрый снег, на дорогах будет снеговая каша. Температура в столице днем будет держаться от +1 до +3 градусов. Ночью ожидаются заморозки до 0-2 градусов.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украину после значительного похолодания наконец-то вернется тепло, однако его нужно подождать до Вербного воскресенья, а именно до 13 апреля. В ночь на 9 апреля еще будет прохладная погода.
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