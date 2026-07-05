На Украину надвигаются дожди и грозы: какая погода ожидается в воскресенье, 5 июня. Карта

В воскресенье, 5 июля, синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность. Днем температура воздуха поднимется до 23–26 градусов выше нуля.

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На востоке, юге и частично на северо-западе страны возможны кратковременные дожди, местами с грозами. В Укргидрометцентре поделились прогнозом на сутки и предупредили об опасных гидрометеорологических явлениях.

Какая будет погода в воскресенье, 5 июля

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье в Украине ожидается переменная облачность.

Ветер северо-западный, 7–12 м/с.

Температура ночью 11–16°, на побережье морей до 19°; днем 21–26°, на северо-востоке страны 18–23°.

Ночью в восточных областях, Приазовье, Крыму и местами на северо-западе страны, а днем – по всей Украине, кроме юга и юго-востока, прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы.

Синоптики также предупредили об опасных метеорологических явлениях.

Поскольку ночью в восточных регионах и Запорожской области, а днём на северо-востоке страны пройдут грозы, объявлен жёлтый уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к затруднениям в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также в движении транспорта", – предупредили в Укргидрометцентре.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне синоптик предупредил, что в Украину надвигается холод с севера, и рассказал, когда ожидать смены погоды.

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