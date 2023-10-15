На Украину надвигается похолодание со снегом: синоптик сделала предупреждение. Карта

В Украине с понедельника, 16 октября, похолодает практически во всех регионах, холодный атмосферный фронт принесет на нашу территорию дожди и порывистый ветер. В Карпатах может пойти снег.

Об этом на своем канале в Telegram предупредила синоптик Наталья Диденко. "Похолодание и дожди и даже мокрый снег – таким будет начало новой недели в Украине!" – написала она.

По ее данным, тепло останется в Луганской области (до +20 днем). Максимальная температура воздуха в других областях будет на уровне +7...+12, на юге – до +15 градусов.

"Всю следующую неделю погода уже будет соответствовать сезону, будет холодно, с периодическими дождями и порывистым ветром, в затишьях – с туманами", – заявила Диденко.

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В ближайший период она прогнозирует осеннюю погоду, но пока без морозов.

В Киеве 16 октября будет ощущаться резкое похолодание. Днем воздух прогреется всего до +10 градусов. Кроме того, высокая вероятность осадков.

"Более интенсивным ожидается дождь в столице в ближайшую ночь и утром, днем в понедельник осадки ослабеют", – уточнила синоптик.

Прогноз погоды на понедельник, вторник и среду (16-18 октября) от Украинского гидрометеорологического центра можно найти по ссылке.

Как писал OBOZ.UA:

– Над Северным полюсом формируется полярный вихрь, от которого напрямую зависит погода зимой 2023-2024. Предварительно, существенного отличия от прошлого сезона не будет: осадки в виде снега и дождей будут довольно редким явлением.

– Первый снег на высокогорье Карпат выпал 8 октября 2023 года. В тот день температура воздуха на горе Пип Иван Черногорский составила -1...+1 градус.

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