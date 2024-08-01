На Украину надвигается непогода, но есть нюанс: синоптики дали прогноз до конца недели. Карта

В первых числах августа в Украине ожидаются грозовые дожди. Однако несмотря на осадки в некоторых областях снова прогнозируется аномальная жара.

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На юге нашей страны столбики термометров поднимутся до +36 градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В пятницу, 2 августа, дождь с грозой возможен в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. На остальной территории страны будет преимущественно солнечная погода.

На западе и севере столбики термометров покажут +26…+28 градусов. В южных и восточных областях синоптики прогнозируют жаркую погоду. В течение дня ожидается +28…+34 градуса.

В субботу, 3 августа, грозовые дожди накроют почти всю территорию Украины. Сухо будет только на юго-востоке страны. Кроме того, в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму прогнозируется жара до +36 градусов.

При этом на западе и севере Украины существенно похолодает. В течение дня синоптики прогнозируют всего +20…+23 градуса, а в ночное время суток температура опустится аж до +14.

В воскресенье, 4 августа, дожди переместятся в юго-восточную часть страны. Также осадки возможны в центре и на севере Украины. При этом в западных областях будет преимущественно солнечная погода.

Температурные показатели не претерпят существенных изменений по сравнению с предыдущими сутками. Лишь на юге и востоке Украины дожди принесут небольшое понижение температуры.

В Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях ожидается +26…+32 градуса. На северо-западе страны синоптики прогнозируют +23…+25.

Напомним, по всему миру экстремальные явления погоды становятся все более распространенными. Рекордное количество осадков, убийственная жара и лютые лесные пожары – эти погодные явления наблюдались и в прошлом, но проблема заключается в том, что сейчас они происходят чаще и в большей степени.

Ранее ученые предупреждали, что вслед за самой мощной за шесть лет вспышкой на Солнце ожидаются новые вспышки. Солнце следует к своему максимуму, которого достигнет примерно в июле 2025 года, поэтому возможны еще более интенсивные вспышки и выбросы коронарной массы.

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