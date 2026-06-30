На Украину надвигается холодный атмосферный фронт: названа дата ослабления жары

После нескольких дней сильной жары в Украину начнет надвигаться холодный атмосферный фронт, который постепенно принесет понижение температуры. Ощутимое ослабление жары начнется 2 июля на западе страны.

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В то время как в течение 3–4 июля понижение температуры охватит большинство областей. Об изменении синоптической ситуации сообщила синоптик Наталья Диденко.

Жара задержится ещё в начале июля

Итак, 1 июля практически по всей Украине сохранится жаркая погода. Дневная температура воздуха составит +30…+35 градусов, а осадки будут маловероятны. Исключением станет Закарпатье, где местами возможны кратковременные грозовые дожди. В Киеве первый день июля также будет солнечным и жарким – воздух прогреется примерно до +33 градусов.

Когда начнет спадать жара

Уже 2 июля к территории Украины приблизится холодный атмосферный фронт. Именно он станет причиной постепенного снижения температуры. Сначала прохладнее станет в западных областях, а 3-4 июля свежий воздух распространится на большинство регионов страны. После прохождения фронта дневные температуры во многих областях могут снизиться до +21…+26 градусов, а местами — еще ниже.

Вместе с похолоданием возможны опасные погодные явления

Резкая смена воздушных масс после длительного периода жары может сопровождаться опасными метеорологическими явлениями. Во время прохождения атмосферного фронта местами прогнозируются сильные ливни, грозы, шквалы и порывистый ветер. В связи с этим рекомендуется внимательно следить за обновлением прогнозов погоды и соблюдать осторожность во время непогоды.

Что показывают прогнозные карты

После пика жары в начале июля температура будет постепенно снижаться. Если 1–3 июля во многих областях еще прогнозируется +31…+33 градуса, то уже 4 июля в части регионов максимальная температура составит около +21 градуса. В дальнейшем тенденция к более прохладной погоде сохранится: в начале второй недели июля дневные показатели будут колебаться преимущественно в пределах +24…+26 градусов, а в отдельных областях — около +17…+23 градусов, что станет заметным контрастом после аномальной жары.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что начало июля в Украине будет контрастным. В первые дни второго летнего месяца изнурительная жара сохранится почти на всей территории, однако уже вскоре западный циклон принесет грозовые дожди и ливни.

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