Июль в Украине начнётся с жары: синоптики дали прогноз, стоит ли ожидать похолодания. Карта

Начало июля в Украине будет отличаться контрастами. В первые дни второго летнего месяца изнурительная жара сохранится почти на всей территории страны, однако уже вскоре западный циклон принесет грозовые дожди и ливни.

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Поэтому ближе к концу недели температура воздуха по всей стране резко снизится на 10–12 градусов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра.

Прогноз с 1 по 5 июля

Первый день июля будет очень жарким по всей стране. На западе, в центре и на севере днем столбики термометров поднимутся до +31 – +34 градусов, ночью – до +21 – +25 градусов. В большинстве областей будет сухо и солнечно, только на крайнем западе — переменная облачность, а в Карпатах возможен кратковременный дождь.

На востоке страны будет несколько прохладнее – от +26 до +30. На юге ожидается настоящее лето – в Одессе, Николаеве и Херсоне воздух прогреется до +30 – +32 градусов, осадков не ожидается.

2 июля жара сохранит позиции. Температурный режим останется высоким, однако ожидается приток влажной воздушной массы. В западных и части центральных областей пройдут дожди с грозами.

Температура на западе начнёт постепенно снижаться до +23 – +27 градусов днём. В центре, на севере и юге страны по-прежнему будет стоять жара – до +31 – +34 градусов. На востоке температура немного поднимется – до +30 – +32 градусов.

3 июля ожидается дальнейшее продвижение дождевого фронта на восток. Осадки различной интенсивности, местами с грозами, охватят практически всю западную, северную и центральную части Украины. Западные области окончательно перейдут в зону прохлады – днем всего +20 – +24 градусов. В то же время юг и восток по-прежнему будут находиться во власти жары – до +32 – +34.

4 июля жара отступит из большинства регионов страны, кроме востока, а температура воздуха существенно снизится по всей стране. На западе, севере и в центре днем ожидается всего +17 – +23, а ночные показатели местами снизятся до +14 – +16.

Дожди и ливни охватят центральные, южные и восточные области. Лишь на крайнем западе осадки начнут стихать, небо прояснится.

5 июля погода стабилизируется, но летней жары ждать не стоит. Небольшие дожди возможны лишь в отдельных районах центра и востока. На остальной территории – переменная облачность с прояснениями.

День будет комфортным, даже прохладным для середины лета. На большей части территории Украины днем ожидается +20 – +25 градусов. Ночи станут по-настоящему прохладными – столбики термометров покажут +14 – +18 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что аномальная жара, которая уже охватила ряд европейских стран, добралась и до Украины. Самые высокие температуры в ближайшие дни прогнозируют на западе и юге страны, где воздух местами разогреется почти до +38 градусов. Впрочем, уже в конце недели на территорию нашей страны начнёт поступать более прохладный воздух из Скандинавии и стран Балтии.

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