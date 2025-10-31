На 'Тиграх' хотели отвезти в Анапу: Украина вернула группу депортированных в РФ детей из спецшколы

Из России удалось вернуть воспитанников Новопетровской специальной школы на Николаевщине, которых депортировали на территорию страны-агрессора в начале полномасштабного вторжения. Тогда, в 2022 году, директор учебного заведения пыталась уберечь детей, однако оккупанты применили угрозы и принуждение.

Несовершеннолетних вернули домой в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Во время оккупации части Николаевской области в 2022 году российские военные депортировали детей из Новопетровской специализированной школы на Николаевщине. Среди похищенных детей оказались также сироты и дети, лишенные родительской опеки", – рассказал он.

Ермак отметил, что директор спецшколы изо всех сил пыталась уберечь девочек и мальчиков от захватчиков. Она отказалась от перемещения во временно оккупированный Крым и искала пути выезда детей в сторону подконтрольной Украине территории. Россияне узнали о ее намерениях и им это не понравилось.

"Оккупанты пришли с угрозами и в сопровождении спецподразделения Росгвардии на военных машинах типа "Тигр" принудительно переместили детей на левый берег Херсонщины, а затем через оккупированный Крым, и поездом в Российскую Федерацию – в Анапу", – написал глава ОП.

Он поблагодарил Офис омбудсмена, Министерство иностранных дел и всех партнеров, которые присоединились к этому возвращению.

Дети преодолели большой путь, чтобы наконец быть в Украине. В дальнейшем их ждет процесс реинтеграции и обучения в украинских учебных заведениях.

