'На спектакли приходили дети с недетскими глазами': история директора херсонского драмтеатра в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Александр Книга – художественный руководитель Херсонского областного академического музыкально-драматического театра им. М. Кулиша. Он с семьей проживал в городе Олешки, рядом с Херсоном. Пережил и допросы, и похищение, и попытки врага склонить к сотрудничеству. После начал возрождать культурную жизнь в Херсоне и Николаеве. История Александра вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Видео дня

Весна 2022 года. Чтобы задержать украинского художника в его собственном доме, враг отправляет полроты. Александр говорит, что в какой-то момент почувствовал себя "Усамой бин Ладеном".

"Это походило на кино или спектакль. Я гражданский, директор театра. И меня приехало задержать где-то 40 вооруженных до зубов российских военных, плюс три бронетранспортера, "зетки" и снайпер у соседа", — рассказал он Алексею Суханову, актеру, ведущему и послу Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Александру с семьей удалось уехать через 40 дней после начала оккупации. Херсон освободили 11 ноября 2022 года, а через неделю взрывотехники разрешили сотрудникам зайти в драматический театр. Уже в декабре на базе заведения Александр Книга организовал артхаб. Спектакли и концерты проходят в хранилищах в разных микрорайонах.

"К удивлению, в Херсоне оставалось много детей, мы за неделю обслуживали 1700 детей. Впечатляло, что это дети с недетскими глазами. Когда ты даришь дорогую куклу, а у ребенка нет радости в глазах, это переворачивает душу", – говорит Александр.

В определенный момент Херсонский театр стал волонтерским центром и центром для детских мастер-классов.

История Александра по ссылке https://bit.ly/4cCWqF9

История Александра Книги вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 110 тысяч историй.

Расскажите свою на портале Музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.