На Ровенщине водителя поймали пьяным за рулем дважды за сутки. Фото

На Ровенщине патрульные полицейские обнаружили нарушителя-"рецидивиста". Водителя с признаками алкогольного опьянения они останавливали дважды в течение суток.

После первой остановки и составления протокола правоохранители отпустили нарушителя с машиной в сопровождении трезвого водителя, однако уже через несколько часов снова наткнулись на знакомую машину и уже оштрафованного автомобилиста. Подробности раскрыли в патрульной полиции Ривненской области.

Что известно

Около 22 часов 19 марта патрульные полицейские вблизи населенного пункта Клевань остановили на автодороге Н-22 Устилуг—Луцк—Ровно авто Kia. Причиной остановки стало нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения.

"Во время проверки документов инспекторы у 55-летнего водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения. Полицейские предложили ему пройти осмотр на определение состояния опьянения с помощью алкотестера. Результат осмотра — 1,91‰. Патрульные составили на мужчину протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КУоАП. На место остановки прибыл трезвый водитель, который забрал авто", – рассказали в патрульной полиции Ривненской области.

Однако уже на рассвете выяснилось, что эта история еще не закончилась.

Тот же экипаж уже в Клевани около 6 часов утра увидел уже знакомый автомобиль. А за рулем находился все тот же водитель, который ночью уже получил протокол за управление в нетрезвом виде.

Патрульные остановили автомобилиста во второй раз – и снова предложили ему пройти осмотр для определения состояния алкогольного опьянения.

Драгер показал, что в крови водителя – 1,35‰ алкоголя .

И на мужчину снова был составлен протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КУоАП.

"Нетрезвый водитель — потенциальная угроза на дороге. Не подвергайте опасности себя и других — не садитесь за руль в состоянии опьянения", – призвали правоохранители.

15-летний пассажир, находившийся в салоне автомобиля, погиб на месте, еще двое ребят, 19 и 22 лет, получили ранения. Экспертиза установила наличие в крови виновника аварии 0,7 промилле алкоголя.

