На Прикарпатье заметили странное животное: кадры "возродили" слухи о "чупакабре". Видео
На Ивано-Франковщине местные жители сообщили о появлении неизвестного животного, которое заметили прямо среди бела дня возле жилых домов. Кадры с необычным существом быстро распространились в сети и вызвали оживленное обсуждение.
Из-за его внешнего вида в соцсетях снова заговорили о так называемой "чупакабре". Соответствующее видео опубликовал местный Telegram-канал.
По имеющейся информации, инцидент произошел в селе Угорники вблизи Ивано-Франковска. Неизвестное животное зафиксировали на видео неподалеку от жилых домов в дневное время, что является нетипичным для большинства диких хищников.
Очевидцы отмечают, что существо имело необычный вид и вело себя осторожно, однако не проявляло явной агрессии.
Именно это, а также его внешние особенности, стали причиной появления предположений о "чупакабре" – мифическое существо, о котором периодически сообщают в разных регионах.
Стоит отметить, что подобные случаи чаще всего имеют вполне естественное объяснение. Вероятно, на видео могло попасть дикое животное, которое потеряло естественный вид из-за болезни, истощения или особенностей среды обитания. В частности, это может быть лиса, собака или другой хищник, который претерпел изменения во внешности.
Война и изменения в экосистемах также могут влиять на поведение диких животных, заставляя их чаще появляться вблизи человеческих домов.
Гражданам следует не паниковать, избегать контакта с неизвестными животными и сообщать соответствующие службы в случае повторных случаев появления диких или подозрительных существ вблизи населенных пунктов.
Как сообщал OBOZ.UA, в 2016 году на Буковине в селе Рукшин Хотинского района местные жители убили неизвестное животное. Селянин обнаружил в своем сарае "чупакабру" и заколол ее вилами. Это было существо с длинным туловищем и хвостом, который в повернутом состоянии достигал шеи, большими ушами, короткими передними лапами, большим количеством зубов.
