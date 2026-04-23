На Прикарпатье заметили странное животное: кадры 'возродили' слухи о 'чупакабре'. Видео

На Ивано-Франковщине местные жители сообщили о появлении неизвестного животного, которое заметили прямо среди бела дня возле жилых домов. Кадры с необычным существом быстро распространились в сети и вызвали оживленное обсуждение.

Из-за его внешнего вида в соцсетях снова заговорили о так называемой "чупакабре". Соответствующее видео опубликовал местный Telegram-канал.

По имеющейся информации, инцидент произошел в селе Угорники вблизи Ивано-Франковска. Неизвестное животное зафиксировали на видео неподалеку от жилых домов в дневное время, что является нетипичным для большинства диких хищников.

Очевидцы отмечают, что существо имело необычный вид и вело себя осторожно, однако не проявляло явной агрессии.

Именно это, а также его внешние особенности, стали причиной появления предположений о "чупакабре" – мифическое существо, о котором периодически сообщают в разных регионах.

Стоит отметить, что подобные случаи чаще всего имеют вполне естественное объяснение. Вероятно, на видео могло попасть дикое животное, которое потеряло естественный вид из-за болезни, истощения или особенностей среды обитания. В частности, это может быть лиса, собака или другой хищник, который претерпел изменения во внешности.

Война и изменения в экосистемах также могут влиять на поведение диких животных, заставляя их чаще появляться вблизи человеческих домов.

Гражданам следует не паниковать, избегать контакта с неизвестными животными и сообщать соответствующие службы в случае повторных случаев появления диких или подозрительных существ вблизи населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2016 году на Буковине в селе Рукшин Хотинского района местные жители убили неизвестное животное. Селянин обнаружил в своем сарае "чупакабру" и заколол ее вилами. Это было существо с длинным туловищем и хвостом, который в повернутом состоянии достигал шеи, большими ушами, короткими передними лапами, большим количеством зубов.

