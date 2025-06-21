На Прикарпатье дрон помог спасти 5-летнего мальчика, которого искали трое суток: первые фото и видео

В Ивано-Франковской области нашли 5-летнего мальчика, который пропал больше трех суток назад. Ребенка обнаружили с помощью дрона спасатели Специального авиационного отряда ГСЧС Украины.

Видео дня

Мальчика нашли утром 21 июня около 6:00 утра. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По информации ведомства, с начала поисково-спасательной операции было обследовано 5500 га местности, из них 4600 га – лесной массив. С помощью дронов обследовано 8902 га.

Водолазы обследовали 12 водоемов на площади 7700 кв.м и 155 га прибрежной зоны. На месте работал межведомственный штаб по координации поисково-спасательных работ.

В полиции Ивано-Франковской области уточнили, что ребенка нашли примерно в километре от места исчезновения. Мальчик находится в удовлетворительном состоянии, ему оказывают необходимую помощь медики.

К поискам біли привлечены более 400 человек: личный состав полиции, спасателей, кинологи с собаками, военные, волонтеры и неравнодушные граждане. Все участники тщательно прочесывали местность, по несколько раз осматривали ранее проверенные участки, заброшенные здания, хозяйственные помещения, приусадебные участки, водоемы и леса.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине в селе Бунаково Лозовского района после игры в прятки исчезло трое детей. Все они являются воспитанниками дома семейного типа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!