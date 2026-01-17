В Харькове прогремел взрыв в многоэтажке: есть погибшие и пострадавшие

В ночь на субботу, 17 января, в Харькове прогремел взрыв в многоэтажке в Салтовском районе. В результате этого есть погибшие и пострадавшие.

Причина инцидента пока неизвестна, все детали устанавливаются. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Вследствие взрыва неизвестного происхождения, имеем погибших и пострадавших в многоэтажке Салтовского района. Детали выясняем", – написал он.

По состоянию на 02:24 на месте взрыва обнаружили тело второго погибшего. Продолжались поисково-спасательные работы.

Погибшие при взрыве неизвестного происхождения в Харькове – мужчина и женщина, их тела деблокируют из-под завалов, рассказал "Суспільному" спикер ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко. По его словам, взрыв прогремел в квартире на пятом этаже 16-этажного дома по улице Валентиновской в половине второго ночи.

В результате взрыва были повреждены перекрытия между тремя этажами. Причины взрыва устанавливаются.

Как говорит директор городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких, погибшие мужчина с женщиной находились именно в той квартире, где прогремел взрыв, их личности сейчас устанавливаются. Ранения получил житель квартиры снизу, еще один житель этого дома обратился к врачам с острой реакцией на стресс.

