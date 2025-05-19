На Полтавщине мужчина не явился по повестке в ТЦК, потому что 'сгорел дом, а семья за границей': как наказали

В Полтавской области мужчина, который не явился на отправку в воинскую часть, объяснил это стечением обстоятельств, в частности смертью близких, состоянием здоровья, сложным материальным положением и тем, что у него сгорел дом, а семья находится за границей. Суд вместо наказания в виде трех лет лишения свободы назначил ему однолетний испытательный срок.

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Соответствующий приговор вынес Гадячский райсуд. Об этом известно с сайта Единого государственного реестра судебных решений.

Обвиняемый – уроженец села Пески Заводской громады Миргородского района Полтавщины.

Он получил повестку и 21 января 2025 года прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным к службе. В тот же день украинцу вручили под расписку боевую повестку, которая касалась отправки в воинскую часть.

Явиться в центр комплектования он должен был через три дня, 24 января в 21:00, но не пришел.

На судебном заседании военнообязанный признал свою вину и раскаялся. По его словам, из-за личных проблем он не осознавал своей ответственности.

Жителя Полтавщины признали виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации), но назначили смягченное наказание – испытательный срок на один год.

Как писал OBOZ.UA, ранее в 300 метрах от государственной границы в Закарпатской области остановили мужчину, который пытался незаконно попасть в Словакию. Нарушитель "путешествовал" на моноколесе.

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