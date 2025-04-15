На какой срок дают отсрочку от мобилизации и как ее можно продлить: объяснение

Согласно действующему законодательству о мобилизации, отдельные категории военнообязанных граждан имеют право на получение отсрочки от военной службы. В то же время следует учитывать, что такая отсрочка не бессрочна и даже при наличии законных оснований ее необходимо возобновлять.

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Соответствующая информация размещена в постановлении Кабинета министров Украины № 560. OBOZ.UA объясняет, на какой срок дается отсрочка от мобилизации и при каких условиях ее можно продлить.

Срок действия отсрочки от мобилизации

Отсрочка от мобилизации может быть предоставлена военнообязанным при наличии предусмотренных законом оснований. Для этого необходимо подать заявление вместе с подтверждающими документами в ТЦК. Следует помнить, что отсрочка действует только в течение срока оснований. Например, если она предоставлена из-за наличия трех детей до 18 лет, она автоматически аннулируется по достижении одного из них совершеннолетия.

То же касается и студентов: после завершения обучения право на отсрочку теряется. Согласно правительственному постановлению, отсрочка действует только на время мобилизации и оформляется на 90 дней. После этого ее необходимо регулярно обновлять, ориентировочно каждые 1,5 – 3 месяца, в случае продления военного положения и мобилизационных мероприятий.

Как продолжить отсрочку

Для продления отсрочки военнообязанный должен подать заявление на рассмотрение соответствующей комиссии сразу после обнародования нового указа президента о продлении мобилизации. Обращение можно подать как в бумажном виде, так и онлайн через электронный кабинет призывника.

Если у территориального центра комплектования нет технической возможности автоматически подтвердить наличие оснований через Единый государственный реестр призывников, резервистов и военнообязанных, заявителю необходимо будет лично предоставить все необходимые документы.

Лица, уже имеющие отсрочку, не направляются на прохождение медицинской комиссии. Исключение являются те граждане, которые самостоятельно изъявили желание подписать контракт на прохождение службы.

Стоит отметить, что с 1 апреля в Украине вводится электронный кабинет ВЛК – теперь решения о пригодности к службе будут оформляться исключительно в цифровом формате.

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