На Харьковщине спасатели откачали собаку, которую без сознания вынесли из пожара. Видео

В Харьковской области во время ликвидации пожара в квартире в поселке Купянск-Узловой, чрезвычайники спасли собачку. Пушистого "носика" с кличкой Лада спасатели вынесли без сознания из огня.

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Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Собаку вынесли на свежий воздух и благодаря аппарату на сжатом воздухе быстро привели животное в сознание.

После реанимационных мероприятий Ладу отдали владелице, которая выразила огромную благодарность спасателям.

Спасатели подчеркнули, что каждая жизнь важна и ценна.

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