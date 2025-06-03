На что обратить внимание при выборе лечебно-столовой воды: рекомендации врачей

Лечебно-столовая вода – это не просто разновидность бутилированной воды, а потенциальный помощник в поддержании здоровья, особенно при функциональных нарушениях желудочно-кишечного тракта, проблемах с давлением или хронической усталостью.

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Как отмечает Галина Анохина, заслуженный врач Украины и профессор кафедры гастроэнтерологии, диетологии и эндоскопии НУОЗУ имени П. Л. Шупика в материале УП, не вся такая вода одинакова, а при выборе следует прежде всего обращать внимание на содержание минералов, естественность и уровень минерализации.

В качестве примера она анализирует состав "AQUA Миргород" DETOX – природной минеральной лечебно-столовой хлоридно-натриевой воды. Уровень минерализации – 2,5-3,2 г/л, что делает ее безопасной для регулярного употребления. В химическом составе присутствуют:

натрий – регулирует давление и водно-солевой баланс, особенно важен при потере жидкости;

– регулирует давление и водно-солевой баланс, особенно важен при потере жидкости; калий – поддерживает работу сердца и нервной системы;

магний – помогает уменьшить усталость, нормализует сон, улучшает обмен веществ;

– помогает уменьшить усталость, нормализует сон, улучшает обмен веществ; хлориды и гидрокарбонаты – поддерживают кислотно-щелочное равновесие, облегчают процессы пищеварения.

По словам эксперта, такая вода может быть не только дополнением к лечебному подходу, но и профилактикой хронических заболеваний, вызванных нарушением обмена веществ или минеральным дефицитом.

"Вода "AQUA Миргород" DETOX, которая содержит все вышеупомянутые минералы, может быть одним из отличных вариантов выбора. Кроме того, природная лечебно-столовая вода DETOX может способствовать уменьшению токсической нагрузки на печень, улучшению функционального состояния почек и улучшению функционального состояния ЖКТ", – заключает Галина Анохина.

Напомним, что завод "АQUA Миргород" начал функционировать в 2024 году после смены собственника. На сегодня компания выпускает несколько продуктов: лечебно-столовую хлоридно-натриевую воду "AQUA Миргород" DETOX (имеет врачебные рекомендации к употреблению при похмелье, после физических нагрузок, для облегчения пищеварения и улучшения работы желчного), воду с витамином D3, а также газированную и негазированную воду Still и Sparkling.