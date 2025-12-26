УкраїнськаУКР
В Киеве выбрали участников чемпионата мира по го 2026 года

Мария Шевчук
В Киеве состоялся Чемпионат Украины по го, на котором были выбраны участники будущего чемпионата мира 2026 и чемпионата по го на кубок премьер-министра Республики Корея.

"Чемпионат мира проходит по квотам международной федерации. В этом году Дмитрий Богацкий был представителем от Украины, и соревнования проходили в Канаде, что является новацией, обычно такие мероприятия проходят в традиционных для игры странах – Китае, Корее, Японии, – рассказал главный тренер украинской сборной Дмитрий Яценко – В Киеве финальный традиционный турнир был закрытого типа и проходил с участием 8-ми лучших игроков Украины, которые отбирались в течение года в полуфинале".

Победителями стали – Ружанский Роман (Киев), Малко Ярослав (Ровно). Чемпионат проходил четыре дня по 2 тура в день. Все игроки получили разное количество очков, по сумме которых можно принять участие в борьбе за лицензию на чемпионат мира. В этом году площадкой для украинских спортсменов-интеллектуалов стал VCENTRI HUB.

Лидеры движения интеллектуальных игр довольны результатами своего сообщества, почетный президент Федерации го Украины Владимир Костерин поздравив участников соревнования, отметил высокие результаты игроков:

"Го – это не просто игра или вид спорта. Это школа мышления, в которой формируются гибкость ума, стратегическое видение, изобретательность и способность находить самые неординарные и креативные решения. Эти навыки выходят далеко за пределы гобана – их необходимо и важно переносить в реальную жизнь. Вы – интеллектуальная сила Украины, которая будет определять динамику послевоенного восстановления и экономического и культурного роста, моя надежда на улучшение качества и продолжительности жизни в Украине".

Справка:

Го – настольная, стратегическая, интеллектуальная игра, вид спорта, которая культивируется на планете более 4000 лет, внесена в базовые дисциплины Интелиады. Способствует развитию социальных связей, логики, памяти, выдержки и других полезных черт личности. УФГо существует с 1975 года, является членом всех профильных организаций, пользуется уважением мирового го-сообщества и является ведущей европейской федерацией.