В парке в Ивано-Франковске заметили самую маленькую птицу Украины. Фото

В Ивано-Франковске заметили самую маленькую птицу Украины – желтоголовый королёк. Жители областного центра увидели уникальную птицу во время экскурсии по парку Шевченко.

Сфотографировать крошечную птичку удалось на расстоянии не более трех метров. Об этом сообщает Черноморский биосферный заповедник НАН Украины.

Редкая возможность увидеть птицу

В Ивано-Франковске в парке имени Тараса Шевченко обитают несколько видов синиц, дроздов, вороновых и многие другие птицы. На озерах – утиные, лебеди и гуси.

Во время экскурсии по парку, которую организовала и проводила орнитолог, преподаватель колледжа физвоспитания и биология Наталья Прияткина, горожанам представитель возможность увидеть на расстоянии 2-3 метров наименьшую птицу Украины – желтоголовый королёк.

"Городской парк Ивано-Франковска, кроме того, что очень красивый, уникальный орнитологический оаза. Здесь постоянно находятся несколько видов синиц, дроздов, вороновых и многие другие виды птиц. На припутников уже никто не обращает внимания", – отметили в биосферном заповеднике.

Что известно о птице

Желтоголовый королёк – это самая маленькая птица в Европе, известная своим активным поведением и характерным окрасом. Длина тела всего 8–11 см, а размах крыльев 15–17 см. Вес птицы евероятно мал, всего 4–8 грамм.

Общий окрас зеленовато-оливковый сверху и сероватый снизу. Самая заметная черта — яркая полоса на темени, обрамленная по бокам черным, у самца полоса желто-оранжевая, у самки – лимонно-желтая.

На крыльях выделяются две светлые поперечные полоски. У птицы шарообразное телосложение, короткий хвост и тонкий клюв. Птица очень подвижная и активная. Предпочитает хвойные леса (особенно еловые), где и строит свое аккуратное шарообразное гнездо, часто подвешивая его к нижним ветвям.

