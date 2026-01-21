На АЗС Ukrnafta кофе и хот-доги сделали бесплатными для энергетиков, аварийных служб, ГСЧС и полиции

Крупнейшая сеть АЗК в Украине UKRNAFTA поддерживает наших спасателей. До конца января на автозаправочных комплексах компании хот-доги, кофе и чай работников аварийных служб, оперативно-выездных бригад энергетиков, ГСЧС и Национальной полиции бесплатно. Для этого достаточно зайти на заправку в форме.

"Государственная "Укрнафта" и все предприятия Группы Нафтогаз работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить бесперебойную и надежную работу критически важных направлений – газа, топлива и доступа к товарам первой необходимости.

По всей стране задействованы 474 аварийные бригады газораспределительных сетей, более двух тысяч специалистов круглосуточно выполняют ремонты и принимают обращения людей.

На заправочных станциях сети "Укрнафта" работают пункты несокрушимости. Поддержка организована там, где она сейчас необходима людям", – отметил председатель правления НАК Нафтогаз Сергей Корецкий.

Государственная "Укрнафта" и все предприятия Группы Нафтогаз, поддерживают бесперебойную и надежную работу на своих звеньях – газ, топливо, доступ к продуктам первой необходимости на АЗК.

"Сейчас, когда на улице мороз, а энергосистема страдает от вражеских атак, особенно важно быть рядом и объединяться, – говорит председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура. – "Укрэнерго" и другие энергетические и коммунальные предприятия, ГСЧС, Национальная полиция и все аварийные службы работают круглосуточно, чтобы к людям вернулся свет и тепло, обеспечивают правопорядок и спасают украинцев в сложных ситуациях. Мы подготовили маленькое проявление благодарности и уважения тем, кто помогает и защищает".

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.