Люди, очень большая просьба помочь со сбором на два квадрокоптера.

Видео дня

На авдиевское направление, где продолжаются кровопролитные бои, очень нужны дроны!

Привезли два квадрокоптера по супер цене

Мавик 3 про с дополнительными батареями.

2 штуки – 158 тыс. грн

Очень прошу помочь, дроны спасают жизнь бойцов и уничтожают врага

С понедельника выкупила генератор, прибор ночного видения и два бронекостюма.

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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