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Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтер

Блог | На авдеевском направлении продолжаются кровопролитные бои: защитникам нужны дроны

На авдеевском направлении продолжаются кровопролитные бои: защитникам нужны дроны

Люди, очень большая просьба помочь со сбором на два квадрокоптера.

Видео дня

На авдиевское направление, где продолжаются кровопролитные бои, очень нужны дроны!

Привезли два квадрокоптера по супер цене

Мавик 3 про с дополнительными батареями.

2 штуки – 158 тыс. грн

Очень прошу помочь, дроны спасают жизнь бойцов и уничтожают врага

С понедельника выкупила генератор, прибор ночного видения и два бронекостюма.

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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