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Блог | На авдеевском направлении продолжаются кровопролитные бои: защитникам нужны дроны
Люди, очень большая просьба помочь со сбором на два квадрокоптера.
На авдиевское направление, где продолжаются кровопролитные бои, очень нужны дроны!
Привезли два квадрокоптера по супер цене
Мавик 3 про с дополнительными батареями.
2 штуки – 158 тыс. грн
Очень прошу помочь, дроны спасают жизнь бойцов и уничтожают врага
С понедельника выкупила генератор, прибор ночного видения и два бронекостюма.
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390
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