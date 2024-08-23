Мы выиграли наш третий государственный контракт с Соединенными Штатами, и это самый большой тендер в истории DroneUA.

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Украинский бизнес, Украинские инженеры, команда работающая ну в очень тяжелых условиях, и мы способны не просто держать конкуренцию, а еще и выгрызать победу.

Вместе с нами боролись огромные корпорации, одна команда из Мексики и еще три – Американские бизнесы, в среднем в них работает до 2 тысяч человек, но самые гибкие и качественные условия смогли предложить именно Украинцы.

За год активной работы на американском континенте команда DroneUA сделала невозможное – это уже третий контракт государственного уровня, и мы стали федеральным подрядчиком на территории Соединенных Штатов.

Украинский бизнес ценят в мире, с Украиной хотят сотрудничать и главное – мы можем и будем доказывать каждый раз, что это стоит делать. Украинский бизнес должен становиться глобальным.

Детали сделки, суммы и предмет закупок являются конфиденциальной информацией, а то, что это делают именно Украинцы – пусть об этом знает мир.

Горжусь командой DroneUA, спасибо каждому.