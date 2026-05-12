'Мы видим результат': близкие Дениса Гончаренко рассказали об истории борьбы за его здоровье и поддержке защитника Фондом Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова помог в реабилитации защитника Украины и сотрудника "Метинвеста" из Кривого Рога Дениса Гончаренко. Для его близких это важная поддержка, ведь она дает шанс на восстановление после ранения и возвращение к полноценной жизни. Сейчас состояние Дениса постепенно улучшается: он начинает говорить, ходит с поддержкой, восстанавливает зрение и набирает вес.

Об этом в интервью Алексею Суханову – актеру, телеведущему и амбассадору Фонда Рината Ахметова – рассказали его мама Светлана и любимая девушка Юлия.

После начала полномасштабного вторжения Денис Гончаренко стал на защиту Украины в рядах Нацгвардии. В 2023 году во время боев за Бахмут он получил тяжелое минно-взрывное ранение головы. После этого не мог говорить, самостоятельно питаться и почти полностью потерял зрение. Путь к восстановлению был сложным. Рядом все время были родители и любимая Юлия, которая почти не оставляла его.

"Я ему ноги разминала, пальцы, руки. Он тогда начал немного писать левой рукой. Я держала лист, и он написал мне: "люблю тебя, любимая". Это было очень важно, потому что вслух сказать он не мог. Первое время мы общались только так", – рассказывает Юлия в интервью.

Уже три года продолжается борьба за здоровье Дениса. Мама Светлана вспоминает, что в начале врачи отпустили его домой без прогнозов на восстановление. Но семья не сдалась: они поехали на реабилитацию в Модрычи, и это заметно улучшило его состояние. Впоследствии в восстановлении также помог Фонд Рината Ахметова.

"Я очень благодарна Фонду. Он помог с реабилитацией, поддерживает восстановление моего сына. Мы видим результат. Благодаря этому держимся, боремся и надеемся, что Денис встанет и пойдет. У него уже есть прогресс: он ходит с поддержкой, сам ест, общается с Юлией, ведет диалог. Это большое достижение для нас", – говорит Светлана.

Эти изменения вдохновляют семью продолжать борьбу за восстановление, хотя раньше это казалось почти невозможным. Светлана вспоминает, что в начале даже предостерегала Юлию: результат может быть непредсказуемым, и ей стоит подумать о собственном будущем. Сам Денис также когда-то отказался от общения – впоследствии Юлия поняла, что он не хотел быть для нее обузой.

"После этого я чуть позже позвонила и сказала: "Ты даже не думай. Я тебя не оставлю, какая бы ни была ситуация. Ты это хорошо знаешь". Это был один такой случай, больше такого не было. Потом он уже понял, что я рядом. У меня есть сильный стимул – я хочу поставить его на ноги. Я до последнего борюсь. Он видит, что имеет поддержку, и ему от этого легче", – говорит Юлия.

Сегодня семья ежедневно продолжает борьбу за восстановление Дениса. Несмотря на сложный путь, они не теряют веры и говорят, что главное – постоянный прогресс и поддержка близких. Впереди еще длительная реабилитация, но каждый маленький шаг дает надежду на выздоровление защитника.