'Мы верим в нашу Победу': Наев поздравил украинцев с Днем соборности Украины

Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил украинцев с Днем соборности Украины, который отмечается в понедельник, 22 января. Он подчеркнул, что соборность есть и остается в приоритете главных национальных задач всего украинского народа.

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Об этом Наев написал в своем Telegram-канале. По словам командующего, как и более 100 лет назад, идея соборности была и остается базовой национальной ценностью и гордостью украинцев.

"Соборность является ключевым аспектом осознания украинцами того, что у них общая территория, идентичность, язык, культура, история и традиции. Соборность Украины – это единство всех украинцев ради главных идей нашего будущего, это неделимость и неприкосновенность наших земель от Донецка до Львова, от Чернигова до Севастополя", – подчеркнул он.

Наев добавил, что сегодня Украина отстаивает свою независимость и территориальную целостность и именно поэтому соборность остается главной задачей для всего украинского народа.

"Именно поэтому Соборность есть цель Победы. Мы верим в нашу Победу! Мы верим в наше общее будущее! Слава Украине! Вместе победим!" – резюмировал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский обратился к украинским по случаю Дня Соборности и отметил подвиг наших защитников. Глава государства заявил, что только сильные украинцы могут стать едиными и только единственные украинцы могут быть сильными.

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