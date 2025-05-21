'Мы сможем продержаться': переселенцы уязвимых категорий в Криворожском районе получили помощь от Фонда Рината Ахметова

В Лозоватской, Карповской, Новолатовской, Широковской, Петровской, Гречаноподовской и Глееватской громадах Криворожского района продолжается выдача помощи от Фонда Рината Ахметова. Ее могут получить люди, которые эвакуировались из самых горячих точек страны и относятся к следующим категориям:

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– пенсионеры старше 60 лет,

– люди с инвалидностью І-ІІІ групп,

– матери-одиночки, которые воспитывают несовершеннолетних детей,

– многодетные семьи, в которых воспитывается 3 и более несовершеннолетних детей.

Наталья – переселенка из Мирнограда Донецкой области. Женщина признается, что ей повезло: она живет сейчас у знакомых. Однако без поддержки справиться трудно.

"Это очень полезная и нужная помощь для нас, благодаря ей мы сможем продержаться, пока я найду работу", – говорит Наталья. Женщина воспитывает ребенка сама.

У Татьяны, мамы четверых детей, ситуация немного другая.

"Муж остался дома. Он работает, живет у матери, потому что нашего дома больше нет. Я с малышами здесь и работу даже не ищу: я же не могу 8-месячного ребенка оставить и пойти куда-то. Поэтому помощь для нас актуальна", – делится Татьяна, переселенка из Херсонской области.

Женщина говорит, что хотя жить сейчас сложно – главное, что все близкие живы и здоровы.

Каждый набор содержит продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, подсолнечное масло, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

Фонд передал для жителей Украины почти 13,5 миллионов продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.