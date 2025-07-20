'Мы не уникальная страна': генерал Ягун призвал лишать коллаборантов гражданства Украины

Коллаборационистов, которые добровольно перешли на сторону врага, следует лишать гражданства. Если такой человек предал свою страну, то в будущем он, вероятно, не собирается участвовать в восстановлении и отстройке Родины.

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Такое мнение в эфире "Еспресо" высказал заместитель председателя СБУ в 2014-2015 годах, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун. Он добавил, что с такими случаями следует бороться кардинально.

"После Второй мировой войны еще французы делали исследования и вышли на цифру в 10-15% людей, готовых на коллаборацию, сотрудничество с врагом и активные противодействия собственному правительству и государству. Мы не являемся какой-то уникальной страной, где все друг к другу", – пояснил он.

Ягун отметил, что с такими людьми следует вести работу, а не игнорировать их позицию. Если государство принимает жесткие решения в отношении отдельных лиц, это является сигналом для всех, кто еще колеблется переступать черту или нет.

"У меня бы стоял вопрос, что при таких кардинальных вещах не просто наказывать, но и принимать решение о лишении гражданства этих людей", – сказал генерал-майор запаса СБУ.

Он отметил, что такие действия необходимы, чтобы подобные лица не имели влияния на будущее следующих поколений. Если кто-то сознательно стал на сторону противника и оказывает активное сопротивление государству, то вряд ли в будущем это лицо будет способствовать его развитию и укреплению. Поэтому стоит рассмотреть изменения в законодательство и в случаях подобных преступлений действовать решительно и избавляться от таких граждан.

"Возможно, такое решение позволит очистить общество если не от врагов, то он людей, с которыми нам точно не по пути", – резюмировал он.

Напомним, прокуроры Харькова идентифицировали 18 россиян и украинских предателей, причастных к "работе" застенка, которую организовали захватчики во время оккупации Купянска. Прокуратура объявила подозрения всем фигурантам, причастным к пыткам гражданских в городе.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 июля СБУ ликвидировала так называемого экс-мэра Луганска Манолиса Пилавова. Мужчина возглавлял оккупационную администрацию города с 2014-го по 2023 год. Он погиб в результате подрыва взрывчатки.

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