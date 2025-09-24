'Мы хоронили людей на футбольном поле': Татьяна из Мариуполя рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

С первых дней полномасштабного вторжения Татьяна взяла на себя миссию помогать мариупольцам: организовывала эвакуацию, доставляла гуманитарную помощь, искала воду под обстрелами. Даже уехав из города, она не прекратила заниматься земляками. Сегодня Татьяна работает в киевском общежитии Центра "ЯМариуполь". Фонд Рината Ахметова – системный партнер этого проекта – традиционно обустраивает зоны общего пользования: кухни, комнаты отдыха, коворкинги и холлы, оснащенные мебелью и техникой. Для детей создаются игровые комнаты и площадки. Свою историю Татьяна рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Видео дня

В первые дни вторжения Татьяна настолько отдавалась волонтерской работе, что сама оставалась без сил. Женщина признается: в течение почти 11 дней не ела, пила только воду, ведь все время помогала и успокаивала других. Начало полномасштабного вторжения в Мариуполе стали настоящим адом – обстрелы не утихали ни днем, ни ночью.

"Я тоже получила контузию: доваривала еду, и как раз произошел взрыв — меня отбросило в сторону. Это был ужас! Трудно было слышать колонну российских танков, которая шла от завода. Это было такое ощущение, будто они проехали не просто по моему городу, а по моей душе", – рассказывает Татьяна.

Вместе с другими мариупольцами Татьяна разбирала завалы в разрушенных домах, ища тех, кто мог выжить, и часто собственноручно помогала вытаскивать раненых из-под обломков. Самой большой болью было ежедневно видеть погибших, среди которых нередко были знакомые, соседи или коллеги. Некоторых удавалось узнать только по частям тела.

"Я не могу даже описать то состояние... Ты вообще не понимаешь, что происходит. Дальше было еще хуже, было очень-очень тяжело – из-за постоянных обстрелов, ведь дети и взрослые без конца умирали. У нас сосед умер, не выдержал, молодой человек. Мы всех погибших хоронили на футбольном поле", – со слезами на глазах вспоминает женщина.

Выезжала из Мариуполя Татьяна с семьей через Россию, проходила унизительную фильтрацию и проверку телефонов. Вернувшись в Украину, женщина получила предложение работать в Центре "ЯМариуполь" и с радостью помогает переселенцам начать жизнь с чистого листа.

"Я настолько была рада, когда пришла в центр. Ощущение того, что ты родного человека встретил и обнял, – это невозможно передать словами. Я не знала всех – в центре работают мариупольцы из разных районов, разных сфер. Мы не встречались раньше. Но там все были, как родные, поверьте", – говорит Татьяна.

Смотрите историю Татьяны здесь.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 140 тысяч историй о войне. Это крупнейшая в мире коллекция свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины. Расскажите и свою историю на портале Музея civilvoicesmuseum.org или по номеру горячей линии 0 (800) 509 001.

Проект "ЯМариуполь. Жилье" реализуется Мариупольским городским советом при поддержке правительства Франции, Международной организации по миграции и государственных учреждений Украины с 2023 года. Фонд Рината Ахметова продолжает поддерживать инициативу. Модернизированные общежития уже открыты в Днепре и Киеве. В ближайшее время запланировано открытие социального жилья в Черновцах и Запорожье.

Следите за новостями на сайте: akhmetovfoundation.org/news.