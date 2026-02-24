'Мы были с вами 4 года назад – и мы с вами сейчас': Стивен Кинг обратился к украинцам в годовщину российского вторжения. Видео

Американский писатель Стивен Кинг, который последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, обратился к украинцам 24 февраля, в четвертую годовщину начала полномасштабного вторжения РФ. Он подчеркнул, что его позиция осталась неизменной.

Обращение было опубликовано на странице общественной организации Ukraine WOW в Instagram. В нем Кинг призвал украинцев оставаться сильными.

"Приветствую, это Стивен Кинг. Мы были с вами четыре года назад – и мы с вами сейчас. Слава Украине! Будьте сильными", – сказал он.

"Король ужасов" дал понять, что американцы не оставляют украинцев один на один с войной.

"Стивен, спасибо за поддержку", – отметили в Ukraine WOW.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения писатель неоднократно публично выражал солидарность с Украиной. Он критиковал действия РФ и высмеивал попытки агрессора запугать украинцев.

Еще в начале 2022-го года Стивен Кинг отказался продолжать сотрудничество с российскими издательствами.

Принц Гарри также обратился к украинцам в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России и поблагодарил за мужество и стойкость. Герцог Сассекский обнародовал заявление, в котором подчеркнул, что мир ежедневно учится у украинского народа храбрости и несокрушимости.

Как сообщал OBOZ.UA, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России на территорию Украины голливудские звезды Иен МакКеллен и Лиев Шрайбер продемонстрировали поддержку нашего народа трогательными жестами. Знаменитости прочитали стихи украинских защитников, переведенные на английский язык, благодаря чему в очередной раз привлекли внимание мира к ужасной войне.

