Музей 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова объявил о завершении приема работ на конкурс эссе

Сбор эссе на Всеукраинский конкурс "Событие, которое изменило все. Сила помощи", организованный Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, завершен. Искренне благодарим всех учеников, студентов и преподавателей, которые поделились своими историями, вложили в строки настоящие эмоции и размышления о силе помощи. За два месяца в Музей "Голоса Мирных" поступили эссе из разных уголков Украины – в частности из прифронтовых регионов и от внутренне перемещенных лиц из городов Донбасса.

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Теперь начинается самое главное – к оценке работ, поступивших в Музей, присоединяется экспертное жюри:

– Таис Золотковская, писательница и основательница художественной резиденции "Дом Автора" на острове Закинтос (Греция),

– Наталья Мисюк, писательница и автор известного проекта "Давай займемся текстом".

Они будут выбирать самые талантливые эссе, которые и станут победителями нынешнего конкурса. Их объявят 21 июля 2025 года на сайте Музея "Голоса Мирных".

Победители Всеукраинского конкурса эссе получат:

– І место: диплом победителя/победительницы, подарок – планшет (2 участника);

– ІІ место: диплом победителя/победительницы, подарок – мобильный телефон (2 участника);

– III место: диплом победителя/победительницы, подарок – наушники и блютуз-колонка (2 участника);

– 10 участников с лучшими работами среди финалистов получат поощрительные призы – беспроводные компьютерные мыши. 10 участников с лучшими работами среди учителей (3 участника) получат электронные книги (ридеры). активный преподаватель (1 участник), который способствовал организации процесса написания эссе, получит подарок от организатора конкурса.

Также для всех участников и финалистов Всеукраинского конкурса эссе предусмотрены дипломы в электронном формате.

Лучшие работы также станут частью Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который является крупнейшим в мире архивом историй о войне в Украине. На сегодняшний день архив Музея насчитывает более 130 тысяч историй.

Конкурс эссе от Музея "Голоса Мирных" проходит уже в пятый раз. Его цель неизменна: подчеркнуть значение мира как главной ценности общества, раскрыть силу духа украинской молодежи, которая в условиях полномасштабной войны находит возможности для развития и уверенно смотрит в будущее.

Организаторами Всеукраинского конкурса является благотворительная организация "Фонд Рината Ахметова" при поддержке Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования" и Министерства образования и науки Украины. Цель конкурса неизменна: подчеркнуть значение мира как главной ценности общества, раскрыть силу духа украинской молодежи, которая в условиях полномасштабной войны находит возможности для развития и уверенно смотрит в будущее.