Можно ли замачивать грибы в воде и как их быстро очистить: проверенные хитрости

Лисички — одни из самых любимых грибов, и это неудивительно. Они редко бывают червивыми, прекрасно пахнут и обладают прекрасным вкусом. Однако у них есть и обратная сторона – они растут близко к лесной подстилке, поэтому их морщинистые шляпки накапливают песок, мох и тонкую сосновую хвою.

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Их очистка может стать настоящей головной болью, особенно когда корзина полна до краев. К счастью, у грибников есть свои проверенные хитрости, которые они передают из сезона в сезон, благодаря чему вся эта утомительная работа выполняется гораздо быстрее, пишет OBOZ.UA.

Как быстро очистить лисички

Положите грибы в большую миску, добавьте столовую ложку муки или горсть крупной соли и залейте холодной водой.

Осторожно перемешайте лисички руками и поваляйте их некоторое время — частицы муки и кристаллы соли действуют как природный абразив, вытягивая песок из каждой щели. Соль также имеет преимущество, мягко вытягивая грязь и влагу из грибов, тогда как мука притягивает частицы песка, как магнит. Все примеси опустятся на дно вместе с мукой, оставляя вам чистые, готовые к обработке лисички.

Затем поместите лисички в дуршлаг и промойте их под проточной водой, чтобы удалить любой мусор. Более крупные лисички также можно потереть мягкой щеткой или обрезать песчаные кончики стеблей. Этого будет достаточно, чтобы удалить любой мусор, оставшийся лесом в их характерных складках.

Можно ли замачивать лисички в воде

Лисички очень легко впитывают воду, а когда они намокают, теряют свою твердость и насыщенный лесной вкус. В отличие от магазинных грибов, лисички имеют запах мульчи, который быстро исчезает в воде.

Быстрое ополаскивание или кратковременное погружение во время мытья им не повредит, но длительное замачивание приведет к разочарованию. Вместо того чтобы подрумяниться, мокрые грибы задыхаются в собственной воде и становятся резиновыми.

Если вы их замачиваете, тщательно слейте воду и промокните насухо полотенцем, прежде чем выкладывать их на сковороду.

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