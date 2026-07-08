Можно ли воспользоваться услугами рекрутинговой компании после получения повестки: подробное объяснение

Получение повестки для уточнения военно-учетных данных не лишает военнообязанного возможности воспользоваться рекрутингом и самостоятельно выбрать место службы. Однако после прохождения военно-врачебной комиссии и получения мобилизационного распоряжения такая возможность уже не предусмотрена.

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Об этом в комментарии СМИ рассказал офицер 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель. Он такжеобъяснил, почему не стоит откладывать обращение в рекрутинговые центры.

Повестка на уточнение данных не отменяет право на рекрутинг

По словам Ильи Абеля, среди украинцев до сих пор распространено ошибочное представление, что после получения повестки на уточнение учетных данных человек уже не может самостоятельно выбрать место прохождения службы. Из-за этого часть граждан, готовых вступить в армию, откладывает обращение к рекрутерам.

Офицер подчеркнул, что даже после получения такой повестки военнообязанный может обратиться в рекрутинговый центр, подобрать вакансию, выбрать конкретную бригаду и продолжить оформление.

Когда воспользоваться услугами рекрутингового центра уже нельзя

В то же время это правило касается только повесток для уточнения военно-учетных данных. Если человек уже прошел военно-медицинскую комиссию и получил мобилизационное распоряжение об отправке в воинскую часть, возможность пройти рекрутинг уже отсутствует.

Илья Абель также подчеркнул, что независимо от вида повестки её нельзя игнорировать. Военнообязанные обязаны прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в установленное время.

Как работает система рекрутинга

В 1-м центре рекрутинга Сухопутных войск пояснили, что система предусматривает сначала выбор должности, бригады и формата службы, а уже затем прохождение необходимых официальных процедур. Такой подход, по словам офицера, помогает избежать опасений, что гражданские навыки кандидата не будут учтены.

Также Абель отметил, что ранее рекрутинг подвергался критике из-за случаев, когда после собеседования с бригадой военнослужащих назначали на другие должности. Сейчас рекрутеры сопровождают кандидата на всех этапах: от первого контакта с воинской частью до официального назначения на выбранную должность, а также поддерживают связь после начала службы.

Напомним, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о запуске первого этапа комплексной трансформации военной службы. Она предусматривает новую контрактную систему, определенные сроки службы, изменения в оплате труда военнослужащих и новые механизмы управления личным составом.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине наряду с мобилизацией активно развивается рекрутинг в Силы обороны — добровольный подход, позволяющий выбирать должность и подразделение. С помощью цифровых сервисов кандидаты могут подавать заявки на вакансии, проходить отбор и даже влиять на место службы.

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