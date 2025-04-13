Можно ли сажать огород во время Страстной недели: назван самый строгий день

Страстная неделя, которая в 2025 году продлится с 14 по 20 апреля, является особым периодом для православных христиан в Украине. Это время посвящено духовной подготовке к Пасхе через пост, молитву и соблюдение определенных ограничений. Для многих украинцев эта неделя также ассоциируется с народными традициями, влияющими на повседневные дела, в частности, работу на огороде.

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OBOZ.UA предлагает узнать, можно ли сажать растения в эти дни, какие культуры лучше избегать, а какие будут способствовать обильному урожаю. Народные поверья и церковные обычаи дают четкие рекомендации по огородным работам в Страстную неделю. Так что читайте дальше, как правильно планировать садово-огородные дела, чтобы соединить уважение к традициям с заботой о будущем урожае.

Страстная неделя – это время, когда духовные практики переплетаются с народными обычаями, создавая уникальный ритм жизни. Следование рекомендациям по огородным работам помогает не только сохранить уважение к традициям, но и обеспечить хороший урожай. Чистый четверг открывает возможности для посадки, тогда как Страстная пятница призывает к тишине и воздержанию. Планируя работы на огороде, следует учитывать эти поверья, чтобы соединить духовное очищение с заботой о земле.

Большой (Страстный) понедельник: начало духовной недели

В первый день Страстной недели, 14 апреля, огородные работы лучше отложить. По народным верованиям, посаженные в этот день растения не дадут плодов, ведь неделя начинается с молитвы и духовного очищения. Рекомендуется сосредоточиться на уборке двора или подготовке инструментов, но избегать посева или высадки новых культур. Считается, что земля в этот день отдыхает, и беспокоить ее не стоит.

Большой (Страстный) вторник

Во вторник, 15 апреля, разрешается выполнять легкие работы, не связанные с посадкой. Например, можно разрыхлить почву, убрать сорняки или подготовить грядки для будущих посевов. Однако сажать новые растения не советуют, ведь урожай может оказаться слабым. Этот день больше подходит для планировки и приведения в порядок участка.

Большая (Страстная) среда

Среда Страстной недели, 16 апреля, также не считается благоприятной для посадки культур. В этот день лучше заняться уборкой сада или огорода, ведь чистота, по поверьям, способствует будущему урожаю. Разрешается подметать двор, убирать сухие листья или готовить компост. Однако высадка растений может привести к их слабости или болезням.

Чистый (Страстный) четверг

Чистый четверг, 17 апреля, считается самым благоприятным днем для огородных работ. Народная мудрость гласит: "Что посадишь в Чистый четверг, то чист и уродит". В этот день можно смело высаживать картофель, морковь, свеклу, лук, зелень, а также рассаду помидоров и капусты. Особенно удачными будут растущие в земле культуры, ведь они "впитывают чистоту дня". Этот день символизирует обновление, так что посаженные растения обещают щедрый урожай.

Страстная пятница: самый строгий день

Страстная пятница, 18 апреля, является днем строгих запретов. В этот день категорически нельзя работать в огороде, копать землю или сажать растения. По поверьям, все посаженное в этот день не приживется, а урожая не будет. Верующие посвящают пятницу молитвам и духовным размышлениям, избегая любого физического труда. Даже мелкие работы, как полив или пропалка, лучше отложить.

Большая (Страстная) суббота

В субботу, 19 апреля, огородные работы тоже ограничены. Разрешается полить ранее высаженные растения, исправить грядки или подготовить семена для будущего. Однако новые посадки не рекомендуются, ведь земля все еще готовится к празднику. Этот день лучше посвятить завершению подготовки к Пасхе, а не активному труду на огороде.

Пасха: день без работы

В воскресенье, 20 апреля, православные празднуют Воскресение Христово. Работа на огороде или поле этого дня запрещена, ведь это время радости, молитвы и семейного единения. Считается, что труд в Пасху может "отвратить благословение" от дома. Так что лучше насладиться праздником и отдохнуть от забот.

В течение Страстной недели, кроме Чистого четверга, следует избегать высадки определенных культур. Помидоры, баклажаны и перец могут не прижиться, капуста – болеть, а тыквенные культуры или бобовые – остаться слабыми или совсем не прорасти. Народные поверья также предостерегают от сеяния свеклы, потому что они могут быть горькими, и овощи, чтобы она не стала "лыковатой", как ива.

OBOZ.UA ранее писал, можно ли сажать картофель в Страстную пятницу.

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