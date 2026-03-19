Можно ли сажать огород до Благовещения: на что обращать внимание

После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, Благовещение мы начали отмечать почти на две недели раньше – 25 марта. Поэтому и традиционный ориентир для начала сезона огородничества тоже изменил свою дату.

В народе считалось, что до этого дня не стоит начинать огородные работы: мол, земля еще "не проснулась", а весенние заморозки могут вернуться. Преждевременная посадка действительно может навредить – растения или погибнут, или будут развиваться слабо. Действительно ли нельзя сажать овощи до Благовещения, разбиралось издание VSN.

На самом деле решающим фактором является не приметы или дата в календаре, а реальные погодные условия. Если почва холодная или переувлажненная, спешить с посадкой не стоит.

Главный показатель – температура земли на глубине 8-10 см. Она должна составлять не менее +8 °C, иначе молодые всходы могут пострадать от холода. Если такие условия не сложились даже после 25 марта, безопасно начать сезон не получится.

Другими сигналами, на которые советуют ориентироваться опытные огородники, являются рыхлость почвы – она не должна липнуть к лопате, кроме того важно, чтобы утра перестали быть холодными. Когда эти условия совпадают, можно начинать работы.

Однако существует перечень холодостойких культур, которые можно высаживать и до Благовещения. К ним можно отнести:

ранний картофель,

лук (севок и репчатый),

чеснок,

зелень – салат, шпинат, рукколу,

редис,

ранние сорта моркови,

капуста на рассаду,

горох и другие устойчивые к холоду бобовые.

В то же время даже в теплые дни стоит следить за прогнозом и при необходимости укрывать посевы от возможных заморозков.

Итак, ориентироваться только на дату праздника – ошибка. Решающее значение имеет погода, ведь именно от нее зависит, насколько здоровым и щедрым будет будущий урожай.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о советском лайфхаке, который помогает получить тройной урожай картофеля.

