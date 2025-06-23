На какой срок дают бронь от мобилизации и кого нельзя забронировать: подробное объяснение
Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине действует система бронирования военнообязанных работников. Это позволяет критически важным предприятиям сохранять специалистов на рабочих местах.
С 1 декабря 2024 года правила бронирования были обновлены, а с 1 апреля 2025 года начали действовать новые механизмы. Что изменилось, кто имеет право на бронь и как ее оформить - рассказывает OBOZ.UA.
Бронирование - это официальная отсрочка мобилизации для работников, которые нужны государству или экономике не меньше, чем армия. Наличие брони можно проверить в приложении "Резерв+" или по справке из "Дії", которую выдает работодатель.
На какой срок дают бронь
В зависимости от статуса предприятия, продолжительность брони отличается:
- До 12 месяцев - для работников критически важных компаний, операторов противоминной деятельности.
- На срок действия договора или контракта - для работников, которые работают с ООН, международными организациями, судами.
- На период мобилизации - для сотрудников госорганов, правоохранителей, органов местного самоуправления.
Все заявки на бронирование подаются исключительно через портал Дія. После авторизации юридического лица нужно подать перечень работников, которых планируют забронировать, и подписать заявление электронной подписью.
Стандартный срок для перевода работника на спецучет - 72 часа.
Кого нельзя забронировать
- Не подлежат бронированию:
- Неофициально трудоустроенные;
- Те, кто не стоит на воинском учете;
- Лица, которые не обновили персональные данные;
- Работники, которых не внесли в список "Оберег";
- Лица, которые не имеют зарплаты не менее 20 000 грн в месяц (исключения - госпредприятия, энергетики, медицина и т.д.).
Как предприятию получить статус критически важного
Чтобы получить право на бронирование работников, предприятие должно иметь статус критического. Для этого необходимо:
Обязательно:
- Средняя зарплата за последний месяц - не менее 20 000 грн;
- Отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ.
Дополнительно (достаточно одного критерия):
- Более 1,5 млн евро уплаченных налогов в год;
- Экспорт в инвалюте более 32 млн евро;
- Наличие в перечне стратегических объектов;
- Статус резидента Дія.Сіті;
- Другие критерии отраслевой или региональной важности.
С 31 марта 2025 года статус, выданный по старым критериям, теряет силу. Предприятие должно обновить его через профильное министерство.
Сколько работников можно забронировать
100% работников можно забронировать, если это:
- Госслужащие категории "А";
- Работники патронатных служб;
- Представители международных организаций;
- Медики госта коммунальных медучреждений;
- Священнослужители (по отдельному списку);
- Работники предприятий критической инфраструктуры (ОПК, энергетика, связь, цифровизация).
50% работников - для:
- Госслужащих категорий "Б" и "В";
- Правоохранителей;
- Работников органов местного самоуправления;
- Иностранных компаний, которые работают в Украине;
- Представителей гуманитарных миссий, в частности Красного Креста.
Как ранее писал OBOZ.UA:
- Военнообязанные граждане Украины могут проверить, не находятся ли они в розыске, двумя основными способами. Нужно либо подать официальный запрос в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации, либо воспользоваться приложением "Резерв+".
- О том, кому и в каких случаях нужно заменить военно-учетный документ, читайте в нашем материале по ссылке.
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