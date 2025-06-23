На какой срок дают бронь от мобилизации и кого нельзя забронировать: подробное объяснение

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине действует система бронирования военнообязанных работников. Это позволяет критически важным предприятиям сохранять специалистов на рабочих местах.

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С 1 декабря 2024 года правила бронирования были обновлены, а с 1 апреля 2025 года начали действовать новые механизмы. Что изменилось, кто имеет право на бронь и как ее оформить - рассказывает OBOZ.UA.

Бронирование - это официальная отсрочка мобилизации для работников, которые нужны государству или экономике не меньше, чем армия. Наличие брони можно проверить в приложении "Резерв+" или по справке из "Дії", которую выдает работодатель.

На какой срок дают бронь

В зависимости от статуса предприятия, продолжительность брони отличается:

До 12 месяцев - для работников критически важных компаний, операторов противоминной деятельности.

На срок действия договора или контракта - для работников, которые работают с ООН, международными организациями, судами.

На период мобилизации - для сотрудников госорганов, правоохранителей, органов местного самоуправления.

Все заявки на бронирование подаются исключительно через портал Дія. После авторизации юридического лица нужно подать перечень работников, которых планируют забронировать, и подписать заявление электронной подписью.

Стандартный срок для перевода работника на спецучет - 72 часа.

Кого нельзя забронировать

Не подлежат бронированию:

Неофициально трудоустроенные;

Те, кто не стоит на воинском учете;

Лица, которые не обновили персональные данные;

Работники, которых не внесли в список "Оберег";

Лица, которые не имеют зарплаты не менее 20 000 грн в месяц (исключения - госпредприятия, энергетики, медицина и т.д.).

Как предприятию получить статус критически важного

Чтобы получить право на бронирование работников, предприятие должно иметь статус критического. Для этого необходимо:

Обязательно:

Средняя зарплата за последний месяц - не менее 20 000 грн;

Отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ.

Дополнительно (достаточно одного критерия):

Более 1,5 млн евро уплаченных налогов в год;

Экспорт в инвалюте более 32 млн евро;

Наличие в перечне стратегических объектов;

Статус резидента Дія.Сіті;

Другие критерии отраслевой или региональной важности.

С 31 марта 2025 года статус, выданный по старым критериям, теряет силу. Предприятие должно обновить его через профильное министерство.

Сколько работников можно забронировать

100% работников можно забронировать, если это:

Госслужащие категории "А";

Работники патронатных служб;

Представители международных организаций;

Медики госта коммунальных медучреждений;

Священнослужители (по отдельному списку);

Работники предприятий критической инфраструктуры (ОПК, энергетика, связь, цифровизация).

50% работников - для:

Госслужащих категорий "Б" и "В";

Правоохранителей;

Работников органов местного самоуправления;

Иностранных компаний, которые работают в Украине;

Представителей гуманитарных миссий, в частности Красного Креста.

Как ранее писал OBOZ.UA:

- Военнообязанные граждане Украины могут проверить, не находятся ли они в розыске, двумя основными способами. Нужно либо подать официальный запрос в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации, либо воспользоваться приложением "Резерв+".

- О том, кому и в каких случаях нужно заменить военно-учетный документ, читайте в нашем материале по ссылке.

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