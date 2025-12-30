Можно ли надолго оставлять дома кота: есть нюансы

Если вы планируете навестить друзей и семью или провести выходные за городом, то у вас может возникнуть вопрос, что делать со своим котом и можно ли оставлять его дома одного. Эти животные имеют репутацию независимых и даже немного отчужденных, и часто даже игнорируют вас, когда вы возвращаетесь домой. Но за их холодной внешностью скрывается более сложная правда.

Хотя они могут казаться равнодушными, когда вас нет, а некоторые, конечно, так и есть, другие коты воспринимают ваше отсутствие как настоящее эмоциональное потрясение, так же, как и собака. Специалистка по поведению животных Микель Дельгадо говорит, что коты очень чувствительны к изменениям в распорядке дня, а длительное отсутствие может привести к стрессу, тревоге или даже проблемам с поведением, пишет Express.

А если случится что-то непредвиденное, например, проблемы со здоровьем, разлитая миска с водой или грязный лоток, никто не сможет помочь. Оставлять кота одного на пять дней или даже дольше никогда не будет безопасным вариантом, если только кто-то не будет наведываться к нему регулярно.

При этом для котят, которые не имеют такой зрелости или самоконтроля, как взрослые коты, чтобы справиться с одиночеством, правила отличаются. До трех месяцев их не следует оставлять в одиночестве более чем на 20 минут, поскольку они могут легко попасть в опасность.

В возрасте от трех месяцев до шести часов их можно оставлять в одиночестве дольше, а в возрасте восьми месяцев, когда они обычно полностью взрослые, эти животные могут находиться полдня в одиночестве.

Экспресс также отметила, что важно подготовить кота, если вы собираетесь оставить его одного.

Убедитесь, что у вашей кошки есть свежая вода, достаточно еды, чистый лоток, игрушки, места для лазания и привычные предметы, несущие ваш запах. Закройте опасные комнаты, уберите ядовитые растения и уберите все острое или достаточно мелкое, чтобы проглотить.

