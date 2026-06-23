Можно ли косить мокрую траву? Ответ экспертов

Косить мокрую траву можно только в крайнем случае, но специалисты по уходу за газоном советуют не делать этого без необходимости. Влажные стебли хуже срезаются, забивают газонокосилку, могут оставлять неровный срез и повышают риск грибковых заболеваний.

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Об этом предупреждают эксперты по уходу за газонами Крисси Хендли, Герардо Лоайза и ландшафтный дизайнер Тереза Уоткинс. По их словам, мокрая трава вредит не только внешнему виду газона, но и самой технике.

Почему мокрую траву лучше не косить

Одна из главных проблем – нагрузка на газонокосилку. Мокрая трава тяжелее и плотнее, поэтому быстро сбивается в комки и забивает деку и ножи. Из-за этого двигатель работает с большей нагрузкой, может перегреваться, а сама техника быстрее изнашивается.

Тереза Уоткинс также предупреждает, что из-за регулярного контакта с влагой лезвия газонокосилки могут быстрее ржаветь и требовать более частой заточки.

Вторая причина – неровный результат. Когда трава мокрая, она не стоит прямо, а прижимается к земле. Газонокосилка не может срезать ее одинаково по всей площади. После высыхания стебли поднимаются, и газон может выглядеть так, будто его подстригли в спешке: где-то короче, где-то длиннее, с заметными неровностями.

Мокрый газон легче повредить

Существует риск и для самой травы. Влага после кошения создает благоприятные условия для грибковых заболеваний. Срезанные мокрые стебли, комки травы и плохая вентиляция могут привести к появлению пятен, пожелтению, прореживанию газона и замедлению роста.

По словам Крисси Хендли, мокрый газон после кошения становится более уязвимым к грибковым инфекциям, в частности к болезням, которые со временем могут привести к проплешинам и неравномерному росту травы.

Проблема не только в стеблях, но и в почве. Если земля после дождя размокла, тяжелая газонокосилка может ее уплотнить. Корням травы нужен доступ к воздуху, а слишком плотная почва затрудняет поступление кислорода.

Лоайза объясняет, что в такой ситуации корни фактически начинают "задыхаться", а газон может ослабевать, желтеть и хуже восстанавливаться. В местах, где колеса косилки проходят по мокрой земле, иногда остаются следы и колеи, которые потом трудно выровнять.

Когда же можно косить мокрую траву

Иногда ждать просто нет возможности. Например, если дожди идут много дней подряд, а трава уже слишком высокая. В такой ситуации эксперты допускают "аварийную" стрижку, но советуют действовать осторожно.

Прежде всего стоит увеличить высоту среза на газонокосилке. Не нужно пытаться сразу скосить траву как можно ниже. Лучше срезать меньше, но не повредить газон. Двигаться следует медленнее, чем обычно, чтобы техника не перегружалась и не забивалась мокрыми комками.

После работы Уоткинс советует удалить остатки травы с ножей, вытереть их сухой тканью и дать косилке полностью высохнуть перед хранением. Это поможет снизить риск появления ржавчины и повреждения техники.

Как правильно косить газон

Помимо выбора сухой погоды, важно менять направление кошения. Если каждый раз двигаться одинаково, колеса могут постепенно оставлять следы, а трава будет привыкать ложиться в одну сторону. Лучше чередовать схему: один раз косить вдоль, в следующий – поперек, затем – по диагонали.

Также не стоит срезать слишком много за один раз. Хорошее правило – не срезать более трети высоты травы. Если газон сильно отрос, лучше косить его в несколько заходов с перерывом, а не сразу "под ноль".

Особенно осторожным нужно быть во время первого весеннего и последнего осеннего кошения. В эти периоды лезвия лучше поднимать выше, чтобы не ослабить газон и не оставить его пятнистым и желтым.

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