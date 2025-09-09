Можно ли кипятить воду дважды и в чем 'опасность': ответ экспертов

По мнению ученых, воду нельзя дважды кипятить, так как это может быть опасно для здоровья. Специалисты утверждаю, что из-за повторного кипячение воды увеличивается количество токсинов, которые могут вызвать разные болезни.

Редакция FoodOboz делится полезной и очень важной информацией о кипяченой воде, которой поделились ученые.

Специалисты утверждают, что в состав воды из-под крана входят не очень полезные вещества, такие как мышьяк, нитраты, фториды. И концентрация вредных веществ обычно увеличивается по мере того, как снова и снова кипятить воду.

Но, стоит отметить, что ученые подсчитали, что их настолько мало, что они не представляют опасности для здоровья. По мнению ученых, отравление мышьяком возникнет, если в организме человека его концентрация составит 0,6 мг мышьяка на 1 кг массы тела в день. То есть ученые подсчитали, что если масса человека – 75 кг, то чтобы отравиться ним, нужно вскипятить около 10 тысяч литров воды и довести ее до объема чашки кофе и выпить.

Что реально происходит во время кипячения воды

Только то, что удаляются молекулы кислорода, что влияет только на ее вкус и все!

