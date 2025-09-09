УкраїнськаУКР
Чем отчистить до блеска пригорелую кастрюлю после каши: понадобится три простых продукта

Если вы испортили кастрюлю например, кашей, которая очень сильно пригорела и пристала ко дну, это не повод выбрасывать ее. Ведь ее можно очень просто и быстро отчистить, зная некоторые секреты.

Чем до блеска отчистить кастрюли

Редакция FoodOboz делится рецептом лучшего чистящего домашнего средства из уксуса и воды, которое отчистить даже самый въевшийся нагар.

Чем отмыть нагар в кастрюле

Белый уксус, вода и сода 

Налейте в равных частях белый уксус и воду. Добавьте столовую ложку соды. Как только появится пена, поставьте кастрюлю или сковородку на плиту и прокипятите в течение 10 минут. Охладите и протрите неабразивной щеткой. В случае необходимости еще раз повторите все.

Как отмыть кастрюлю

