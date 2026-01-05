Можно ли есть сало каждый день и полезен ли этот продукт: ответ от Светланы Фус

Сало – вкусный, полезный и питательный продукт, который дает длительное ощущение сытости, и такая "подзарядка" может быть очень кстати. Но, важно учитывать, что сало не должно быть основным компонентом рациона, иначе могут возникнуть проблемы с лишним весом и ухудшением здоровья.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram, чем полезно сало, сколько в день его можно съесть и много ли холестерина в продукте.

Чем полезно сало

"С точки зрения пользы, сало содержит все виды жирных кислот, жирорастворимые витамины D и E, а также витаминоподобное вещество холин. Все эти компоненты участвуют в работе гормональной, нервной, иммунной и антиоксидантной систем организма. Они обязательно должны входить в ежедневный рацион. Но важно, из каких источников и в каком количестве их получать", – рассказала эксперт.

Вредны или полезны растительные жири

"Ошибочно думать, что "растительные жиры полезны, а животные вредны". Еще хуже — считать жиры вообще вредными и полностью избегать их. Такое решение ухудшит синтез гормонов, обмен веществ и общее состояние иммунной системы. Неправильно также думать, что животные жиры — это обязательно вредные компоненты питания. Человек должен получать примерно 30% общей калорийности рациона из различных жиров — как растительных, так и животных!", – объяснила эксперт.

Холестирин и сало

"Многие боятся холестерина. Но это строительный материал, который входит в состав оболочки каждой клетки организма и должен поступать в необходимом количестве. Сало, как и любой другой продукт животного происхождения, содержит холестерин, но его там значительно меньше, чем в некоторых других продуктах", – рассказала Фус.

Например:

твердый сыр содержит 250-1500 мг холестерина

сливочное масло — 160-190 мг

креветки — 160-210 мг

А вот в сале, согласно справочным данным, холестерина всего 70-100 мг на 100 г. Суточная потребность в холестерине – 300-400 мг.

