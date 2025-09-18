Можно ли есть кровянку, которую так любили наши предки, и в чем ее "минусы": развеиваем мифы и делимся рецептом
Богата железом в легкоусвояемой форме (гемовое железо) – это самое первое и главное, что можно сказать о кровяной колбасе(кровянке). Еще она очень просто и быстро готовится, а еще это вкусное и сытное блюдо.
Редакция FoodOboz расскажет все о плюсах и минусах употребления кровяной колбасы, и о том, как и с чем ее правильно готовить.
Плюсы употребления кровянки:
- В ней витамины группы В – особенно В12, необходимый для кроветворения и нервной системы.
- Белок – в составе достаточно полноценного белка животного происхождения.
- Микроэлементы – цинк, селен, фосфор, медь, которые поддерживают иммунитет и обмен веществ.
Минусы:
- Достаточно жирная и калорийная – может мешать похудению.
- Тяжелая для пищеварения – не подходит людям с проблемами желчного пузыря, печени или поджелудочной.
- Соль и специи – часто в больших количествах, что вредит при гипертонии или отеках.
- Качество зависит от производителя – в некоторых вариантах много сала, крупы и мало собственно крови.
Если выбирать качественную кровянку и есть ее изредка (например, 1 раз в 2-3 недели), то она может быть полезной как источник железа!
Из чего готовят кровянку в домашних условиях
Главный ингредиент – конечно же свиная свежая кровь, а также гречневая или ячменная вареная каша, специи, часто добавляют сало, субпродукты, чеснок, молоко, мука или крахмал, лук, кишки.
Рецепт кровянки:
Ингредиенты:
- Свежая свиная кровь – 1 л (можно смешать с молоком 1:1, чтобы была нежнее)
- Свиной жир (шпик) – 300-400 г
- Лук – 3-4 шт.
- Крупа (чаще всего гречневая, иногда рис или перловая) – 200-250 г
- Соль – 1,5-2 ст. л.
- Перец черный, душистый, кориандр, лавровый лист – по вкусу
- Кишки (натуральные) – 1,5-2 м
Способ приготовления:
1. Крупу отварить до полуготовности. Лук поджарить на сале или масле до золотистого цвета. Сало нарезать мелкими кубиками или перекрутить на мясорубке.
2. В большой миске смешать: кровь, крупу, сало, жареный лук, специи, соль. Массу хорошо размешать.
3. Кишки промыть, наполнить начинкой (не очень плотно, потому что при варке разорвутся). Завязать концы ниткой, колбасу проколоть иглой в нескольких местах, чтобы вышел воздух. Опустить в горячую (но не кипящую) воду 85-90C. Варить 30-40 минут.
Готовую кровянку охладить, можно хранить в холодильнике 3-4 дня или заморозить!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: