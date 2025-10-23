Может плодоносить весь год: какое фруктовое дерево легко вырастить даже в квартире

В нашем климате сады засыпают на зимний сезон – сбрасывают листья и замирают в ожидании весны. Однако, если вы любите любоваться зелеными деревьями, вы можете вырастить небольшой фруктовый садик даже у себя дома.

Как пишет издание Real Simple, некоторые растения могут не только хорошо расти, но и даже плодоносить прямо в вашей гостиной. При правильном уходе особенно карликовые или полукарликовые сорта хорошо подходят для выращивания в контейнерах.

Какие плодовые деревья можно выращивать дома

Конечно, в первую очередь речь идет о цитрусовых – лимонах, мандаринах или апельсинах. Обратите внимание на лимон Мейера и лайм. Они хорошо адаптируются к комнатным условиям и могут плодоносить круглый год.

В помещение также могут расти такие нецитрусовые фрукты, такие как инжир, ананасы, карликовые бананы и некоторые карликовые сорта яблонь и персиков. Но им нужен более специализированный уход. Особенно, если вы хотите снимать с них урожай. Для развития цветов им, по естественному циклу жизни, нужен зимний период охлаждения.

Советы по выращиванию фруктовых деревьев в помещении

Если вы готовы вырастить собственное комнатное фруктовое дерево, начните с того, что определите наиболее освещенное место. Чтобы дерево цвело и на нем завязывались плоды, нужно от восьми до двенадцати часов солнечного света ежедневно. Поэтому выбирайте для горшка окно, выходящее на юг, или дополните естественное освещение фитолампами.

Слишком обильный полив может стать катастрофой для вашего плодового дерева. Эксперты рекомендуют поливать его только тогда, когда верхний слой почвы просохнет. И более глубокие слои земли должны быть только увлажненными, а не мокрыми. Чтобы избежать заболачивания, убедитесь, что в горшке с деревом хороший дренаж.

Ключевой этап в плодоношении вашего дерева – опыление. Вы можете выбрать самоопыляющийся сорт, например, лайм или лимон Мейера, или опылять цветы вручную, используя небольшую кисточку для переноса пыльцы с мужского цветка на женский. Весной и летом горшок с деревом можно выносить на открытый воздух. В таком случае все сделают насекомые.

Удобрять плодовые деревья, растущие дома, нужно специальным удобрением для фруктов и цитрусовых. Вносят его раз в 4-6 недель. Для лучших результатов выбирайте средства с медленным высвобождением.

Даже если вы безупречно придерживаться каждого шага, ваше комнатное плодовое дерево все равно может быть капризным. Поэтому не слишком рассчитывайте на урожай от своего комнатного сада, особенно в первые годы. Во-первых, растению нужно будет несколько лет, чтобы достичь достаточной для плодоношения зрелости. И выращенные в условиях помещения фрукты вряд ли будут такого же качества, как и фермерские. Поэтому сосредоточьтесь на том, чтобы получать удовольствие от процесса ухода за растением. А плоды, если они будут, станут вам дополнительным вознаграждением.

