Может ли ТЦК отказать аспиранту в отсрочке от мобилизации: подробное объяснение

Украинец, поступивший в аспирантуру зарубежного вуза, обратился в ТЦК для оформления отсрочки от мобилизации, однако получил отказ из-за отсутствия документа, подтверждающего обучение. Зарубежный университет не смог выдать справку в форме, необходимой для подтверждения его статуса аспиранта.

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Об этом случае говорится в материале Politeka. Издание ссылается на разбор "Судебно-юридической газеты", в котором описаны обстоятельства дела и проблемы, с которыми столкнулся студент.

Почему возникла проблема с оформлением

Мужчина заключил договор и поступил в аспирантуру иностранного высшего учебного заведения, после чего обратился в ТЦК для оформления отсрочки от призыва во время мобилизации.

Для подтверждения статуса студента требуется официальный документ. В то же время законодательство не устанавливает единой формы такой справки для иностранных вузов. Из-за этого учебное заведение не смогло предоставить документ в необходимом формате.

В результате мужчине отказали в отсрочке из-за отсутствия соответствующей справки.

Он не согласился с решением ТЦК и обжаловал его. В подобных спорах суды учитывают, что право на отсрочку не должно зависеть только от наличия документа по конкретному шаблону, если факт обучения можно подтвердить другими доказательствами.

В частности, такими доказательствами могут быть документ о зачислении, студенческий билет или договор с учебным заведением. Если они подтверждают обучение, суд может признать отказ ТЦК необоснованным и отменить его.

Какие документы могут подтвердить обучение

Мужчины, получающие образование, имеют право на отсрочку от мобилизации, однако свой статус необходимо подтвердить соответствующими документами. Юристы советуют заранее подготовить необходимые документы, подтверждающие обучение.

В частности, это может быть справка о зачислении, договор с учебным заведением или выписка из учебной системы. В отдельных случаях также может понадобиться апостиль.

Если иностранный вуз не может выдать именно "украинскую справку", это не должно автоматически служить основанием для отказа. В таком случае решение могут отложить, чтобы дополнительно рассмотреть другие документы, подтверждающие обучение.

Если же после этого ТЦК повторно откажет в предоставлении отсрочки, такое решение можно обжаловать в административном суде. Именно таким путем пошел мужчина, о котором идет речь в описанном деле.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что автоматическое продление отсрочки для военнообязанных, ухаживающих за людьми с инвалидностью, зависит от актуальности данных в государственных реестрах. Если необходимой информации нет, данные содержат несоответствия или система выявляет другого потенциального опекуна, отсрочка может не продлиться автоматически.

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