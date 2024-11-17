Может быть незначительное потепление: в Гидрометцентре уточнили прогноз погоды на воскресенье, 17 ноября

В воскресенье, 17 ноября, погода в Украине будет сухой, на небе ожидается переменная облачность. Также в этот день может произойти незначительное потепление.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. По ее словам, воздух прогреется на 1-2 градуса выше по сравнению с предыдущим днем.

"Температурный максимум в этот день +10…+11 градусов ожидается на западе, юге и центральных регионах Украины. Осадков не прогнозируется", – сказала Птуха.

Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, температура воздуха ночью по стране будет колебаться от 4 тепла до 1 градуса мороза, в Карпатах и на Закарпатье – от 0 до 5 мороза. Днем будет 5-10 градусов тепла.

На Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами ожидается туман.

"Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с", – говорится в прогнозе.

В Киевской области температура ночью будет от 4 до 1 градуса мороза, днем 5-10 градусов тепла. В Киеве ночью 1-3 градуса тепла, днем 7-9 градусов с плюсом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине идет похолодание. Однако до среды, 20 ноября, а также в ближайшие выходные, 16-17 ноября, можно ожидать достаточно комфортную погоду для этого времени года.

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