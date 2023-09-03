А от і подяка від "скрєпної" москви Угорщині за те що вона наполегливо й систематично вилизує сідалищну частину організму кремля.

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У підручнику з історії для 11 класів, затвердженому для використання у рф, і по якому від сьогодні вчитимуться тамтешні школярі, учасників повстання в Угорщині 1956 року названо "фашистами" і "радикалами", а саме повстання проти комуністів відбувалося нібито за завданням західних спецслужб. Напевне й держдеп США згадано, як же без нього.

Отака вона - московська вдячність. Поліруватимуть сідалищне місце хвв Сіярто з Орбаном і далі - ще не те про Угорщину у московських підручниках напишуть...

На фото - 15-річна угорська дівчина єврейського походження Еріка Корнелія Селеш, яка стала одним із символів антикомуністичного повстання 1956 року. 8 листопада 1956 року загинула, виносячи пораненого повстанця з бою.